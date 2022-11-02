歐盟新規生效　蘋果將被迫開放第三方下載、支付

▲蘋果將被迫開放第三方下載等功能。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

歐盟新規定 11 月 1 日生效，可能迫使蘋果允許用戶訪問第三方應用商店，並允許在 iPhone 和 iPad 上安裝 AppStore 以外的 App，這項法規的基本概念就是希望數位市場更加公平和更具競爭力的全面變革。

根據歐盟《數字市場法》（DMA），這些規則將適用於科技巨頭，要求向其他公司和開發商開放其各種服務和平台。由於蘋果在歐盟的年營業額規模、其擁有和運營平台擁有大量的活躍用戶，以及由於其滿足這些標準的時間長短，其根深蒂固和持久的地位，基本上符合法規所規範的公司。

DMA可能迫使蘋果對 AppStore、訊息、FaceTime 和 Siri 在歐洲的運作方式做出重大改變。例如，可能被迫允許用戶安裝第三方應用商店和側載 App，讓開發者能夠與蘋果自己的服務密切配合，在 AppStore 之外推廣他們的產品，使用第三方支付系統，以及訪問蘋果收集的數據。

DMA最近增加的內容之一是要求使訊息、語音通話和視訊通話服務具有互操作性。這也代表，WhatsApp 或 Messenger 等可以要求與蘋果 iMessage 框架進行互操作，而蘋果將被迫在歐盟範圍內遵守。