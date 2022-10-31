酒精別亂噴！蘋果「1產品」螢幕滲透　果粉一看：沒救了

▲iPad 示意圖。（圖／取自MacRumors）

記者邱晟軒／綜合報導

防疫自保除了戴口罩、抱持社交距離之外，人手一支的智慧型手機也可能潛藏病毒。對此，就有網友為了預防病毒細菌，直接將酒精噴到 iPad 螢幕上，不料卻讓螢幕出現大塊斑點，崩潰認為螢幕壞了。貼文曝光後，掀起許多網友直呼，「這絕對滲到裡面去了！沒救」、「肯定壞掉！說明書有寫沒在看」。

有一名網友最近在批踢踢iOS板發文表示，因為家人確診，所以解隔離後，自己就用酒精消毒 iPad，結果螢幕表面出現一大塊不明斑塊，於是發文求助，「這是傷到螢幕保護貼，還是穿過玻璃傷到原本的螢幕呢？」

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貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論「你該不會是直接對著噴吧」、「這酒精的穿透力...」、「這絕對滲到裡面去了！沒救」、「官方都說酒精會破壞鍍膜！疫情一年多了還一堆人噴」、「你保護貼拆掉如果還是這樣就沒救了」、「我噴到酒精也是一堆白點，沒救」。

▲蘋果用戶直接將酒精噴在 iPad 螢幕表面，出現大塊白色斑點。（圖／翻攝自批踢踢）

也有不少網友認為，應避免使用酒精直接噴在 iPad 螢幕上， 「正常都是噴在擦拭紙之類的上面再清潔，不然量越多侵蝕率越高」、「直接噴嗎？我從拿手機到iPad以來，都是噴酒精在紙巾上再擦拭」、「肯定會壞掉，說明書有寫都沒在看，酒精的物理特性會穿越玻璃」、「官方有提醒清潔產品可能會造成撥油性外膜耗損」。

關於如何清潔 iPad，蘋果官方建議，用戶可以使用 70% 異丙醇酒精擦拭布、75% 乙醇酒精擦拭布或 Clorox 消毒擦拭巾，輕輕擦拭產品堅硬、無孔的表面。不過，請勿使用玻璃清潔劑、家用清潔劑、壓縮空氣、噴霧劑、溶劑、氨水、研磨劑，或含有過氧化氫的清潔劑清潔；切勿對螢幕直接噴灑清潔劑，否則可能會滴到顯示器內部而導致損壞。

▲官方建議，請勿將清潔劑直接噴灑在商品上。（圖／蘋果官方網站）

官方表示，iPad 的螢幕上有抗油外層，只要使用柔軟、不起毛絮的布，即可擦掉雙手留在 iPad 螢幕上的油脂。這外加塗層的抗油能力會隨著正常使用逐漸衰退，如果用粗糙研磨材質摩擦螢幕，會加快抗油能力的衰退速度，而且可能刮傷螢幕。

至於 iPhone 該如何清潔？官方提醒，清潔產品可能會造成撥油性外膜耗損，因為 iPhone 覆有一層防指印疏油（撥油性）外膜，若是清潔產品和粗糙材質會耗損這層外膜，而且可能會刮傷 iPhone。若要消毒，可以使用 70% 異丙醇酒精擦拭布、75% 乙醇酒精擦拭布或 Clorox 消毒擦拭巾，輕輕擦拭 iPhone 的外部表面。

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