高虹安男友遭爆「寄生國會領雙薪」！調查局約詢檢舉人說明

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨新竹市長參選人林耕仁日前羅列另一參選人高虹安多項爭議，包含涉嫌內線交易、曾讓男友「寄生」當自己的公費助理等。對此，高虹安也表示已經整理大量證據交由律師處理，並主動提供檢調以證明清白。據悉，此案已由調查局北部機動工作站依《貪汙治罪條例》受理偵辦，並約詢檢舉人說明，相關細節正在釐清當中。

有些息指出，高虹安男友李忠庭過去同樣也任職鴻海，是高虹安的下屬，曾有過一段婚姻。他也在2020年間至2021年間擔任高的立院助理，不過近日遭人爆料，當時他也在國內某知名企業旗下基金會兼職，疑似領有雙薪。為此，調查局1日下午已請檢舉人就此應訊。

▲法務部調查局。（圖／資料照）

針對質疑，李忠庭2日晚間也發布聲明表示，他在高虹安就任立委職務到次年3月為止，擔任高立委助理工作，按月支領薪酬，工作也都兢兢業業，並完成所分派的工作，強調期間都有與同事間相關的通訊紀錄，並非人頭助理，籲請各界不必以此做不當臆測。

另外，高虹安也強調，他們目前已經整理大量證據，證明這位前助理於任職期間，確實執行許多國會立委助理的工作，無論是立院辦公室事務、地方上的民眾服務等，都有許多人證、物證可以證明。她說，見過他實際執行助理工作的人證相當多，這也都是不容造假的鐵證，所有證據都清楚顯示，合法合規領取該有的薪酬，絕對沒有詐領助理費或掛名人頭助理。

「有消息人士告訴我們，綠營高層將關切檢調調查進度。」高虹安開嗆，若此訊息為真，介入司法指揮辦案，完全是以司法動作來影響選舉。因此，與其讓執政黨藉由「關心」偵查程序和進度影響選舉，不如主動、正面回應。高虹安強調，他們很快會整理好所有相關證據，交由律師處理，並主動提供檢調來證明清白，「我可以跟大家保證，高虹安絕對沒有違反法律或是道德之處。」