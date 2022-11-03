超萌聯名「CeraVe適樂膚X Lu’s插畫家」3重修護6大敏感肌問題！限量超可愛滿額贈品　快趁現在囤貨！

▲敏感肌修護品牌CeraVe適樂膚近期與插畫家Lu's聯名推出限量小物，超萌超欠收！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每到秋冬換季期間，就容易出現皮膚乾癢泛紅、粗糙脫屑、緊繃搔癢等各種敏感問題？那你一定要好好認識一下網友大推、回購率超高的CeraVe適樂膚保濕修護系列「長效潤澤修護霜」和「長效清爽保濕乳」，兩款都是針對敏感人保養需求所設計的超溫和配方，堪稱「修護保養雙星」。近期CeraVe適樂膚特別與療癒系插畫家Lu’s合作，推出超實用的限量聯名小物，看到妃妃選對保養品整個人煥然一新水噹噹的得意模樣，讓人忍不住直呼～可愛、超想收！

▲CeraVe適樂膚保濕修護系列「長效清爽保濕乳」(左) 和「長效潤澤修護霜」(右)。

NO.1美國皮膚科醫師推薦**CeraVe適樂膚修護保養雙星！獨家高效三重神經醯胺，修護6大敏感肌問題

CeraVe適樂膚保濕修護系列是專為乾癢敏感肌設計*的溫和修護保養品，成分含有「高效三重神經醯胺」協同CERAMIDE EOP修護皮脂膜，提升皮膚表層屏障功能，減少水份流失、CERAMIDE NP維持肌膚保水度，迅速修護乾燥肌膚以及CERAMIDE AP幫助角質代謝，促進肌膚平滑、柔嫩，可更全面地舒緩乾癢敏感、修護肌膚屏障。並透過「獨家MVE專利技術」可漸進式釋放保濕成分，達到24小時長效潤澤，而且貼心避開敏感肌大忌，成分無添加香精、酒精、Paraben類防腐劑，使用更安心。

極乾燥的敏感肌族群適合使用「長效潤澤修護霜」，高度滋潤卻不黏膩、好推勻，完美潤澤肌膚；保養偏愛清爽的乾燥敏感肌則推薦「長效清爽保濕乳」，質地清爽好吸收，給予肌膚長效保濕。由於保濕修護系列的保養質地溫和，不論臉部或身體都能使用，因此一瓶就能守護男女老少全身每一吋肌膚，CP值高、方便又實用，難怪獲得美國皮膚科一致推薦為最佳保濕品牌**。

▲CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜質地滋潤好推勻(左)、長效清爽保濕乳清爽好吸收(右)。

CeraVe適樂膚X LU’s超萌限量小物只送不賣！全品項限時加碼85折優惠！

就是這樣的保養魅力，讓LU’s達達妃妃一用就愛上！特別為CeraVe 適樂膚保濕修護雙星站台，推出聯名款限量小物：手提袋和收納籃，無論是外出購物時響應環保，或在收納整理居家空間時都能陪在你身邊！

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CeraVe適樂膚也誠意十足力挺與療癒系插畫家Lu’s的聯名活動，在指定電商及通路推出85折優惠活動，滿額還可入手限量實用好禮，把握10/20~11/09到屈臣氏消費滿999元送聯名提袋，或11/1起至蝦皮或MOMO消費滿1,200元送聯名收納桶，不論敏感肌族群或Lu’s鐵粉，都能無壓入手修護保養神器CeraVe適樂膚呵護換季敏感肌，還能順便把達達妃妃實用小物帶回家，限量商品換完為止，慢了可就搶不到啦！

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屈臣氏：https://bit.ly/3CfzcVU

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*舒緩因乾燥所引發的皮膚乾癢。

**經ProVoice於2020年1月1日至12月31日調查結果；1,612位美國皮膚科醫師推薦CeraVe為最佳保濕系列品牌