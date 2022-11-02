清運恐再崩！夜間停工　國1汐止-五堵主線續封「明陷交通黑暗期」

▲國1汐止交流道兩度走山，五堵到汐止主線封閉。（圖／記者張君豪翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國1南向汐止匝道邊坡二度走山，土石崩落面積擴大，施工砂石車瞬間遭崩塌土石強大力道推到國道主線，駕駛親眼目睹土石往砂石車襲來，當下來不及跳下車，所幸人員平安，國1下指到五堵主線封閉，高公局表示，因土石鬆軟含水量高，清運恐再次坍塌，夜間暫停施工，明天白天再評估通車時程。

國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡11月1日上午11時21分滑落，原國1南向汐止出口集散道持續封閉預計周五通車，未料今晚19時03分邊坡再次坍滑，再封閉五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)。



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▲國1汐止交流道再度走山，土石將砂石車推到國道主線。（圖／記者張君豪翻攝）

高公局表示，因土石鬆軟含水量高，立即清運恐再次坍滑，故夜間暫停施工、先行觀察待土石穩定後再行搶修。五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)之封閉，將持續至明(3)日白天再觀察現場狀況評估後續處理方案。

由於主線封閉至明天白天，將衝擊國道上班通勤車流，高公局強調，因持續封閉，勢必影響交通，建議用路人提早改道行駛。

高公局建議改道3路線如下：

(一)基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

(二)地區車輛可多利用地方道路(台5甲等)往汐止、新台五交流道再進入國道。

(三)國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路(台5甲)。

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