國1走山「汐止五堵主線封閉」衝擊明通勤交通　台鐵加開2班區間車

▲台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

國1南向汐止匝道邊坡二度走山，土石崩落面積擴大，國1五堵到汐止主線封閉，由於土石鬆軟含水量高，清運恐再次坍塌，夜間暫停施工，明天白天再評估通車時程，衝擊通勤交通，台鐵今深夜宣布，明天(11/3)將加開2班EMU900型區間車疏運通勤和通學旅客。

國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡11月1日上午11時21分滑落，原國1南向汐止出口集散道持續封閉預計周五通車，未料今晚19時03分邊坡再次坍滑，高公局再封閉五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)。

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由於該處土石鬆軟含水量高，立即清運恐再次坍滑，高公局今夜間暫停施工，將先行觀察待土石穩定後再行搶修。五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)封閉，將持續至明(3)日白天再觀察現場狀況評估後續處理方案，預期將衝擊明天國道上班通勤車流。

▲國1汐止走山，砂石車險被埋沒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台鐵今深夜宣布，因應國1汐止段南下路綫封閉疏解通勤（學）旅客需要，台鐵局明(11/3)日基隆=樹林間加開2列900型區間車。

2班加開區間車包括下行1133次預計基隆06:54開車、台北07:37到、07:40台北開車、樹林07:56到站。上行1144次預計樹林08:49開車、台北09:07到站、09:09台北站開車、基隆09:54到站，台鐵表示，沿途各站均有停靠，請旅客多加利用。

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