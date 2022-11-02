國1又走山！五堵到汐止主線再度封閉　3大改道路線曝

▲國1汐止又走山，土石大面積崩落，砂石車險被埋沒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國1南向汐止匝道邊坡昨(1日)小規模走山，告示牌扭曲變形，匝道仍封閉搶修，原周五(4日)要搶通，沒想到今(2日)傍晚再次走山，施工砂石車險遭土石掩埋，高公局表示，因汐止路段下一整天的雨，土方含水量大仍不穩定，為確保用路人安全，晚間7時50分後五堵到汐止間主線封閉。

高公局表示，因國1汐止南向匝道旁邊坡二次崩坍土方面積更大，今日下一整天的雨，讓土方含水量高，邊坡更不穩定，為確保用路人安全，今天晚間7時50分五堵入口跟五堵至汐止主線(7K~10K)封閉，呼籲用路人提早改道行駛。

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高速公路局北區養護工程分局副分局長張崇智表示，因目前土石仍相當不穩定，評估工作同仁作業安全，不敢貿然再作清運動作，預計將等到明天白天再評估，汐止到五堵間主線通車時間待明天白天評估後才會有答案。

此外，五堵入口跟五堵至汐止主線(7K~10K)仍持續封閉搶修中，原訂周五傍晚5時前要搶通，也因坍方擴大將延後搶通，至於搶通時程，高公局仍在評估中。

因應五堵入口跟五堵至汐止主線(7K~10K)封閉，高公局建議改道路線如下：

1.基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入。

2.地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南。

3.國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。



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