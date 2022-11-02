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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文點名這些縣市一定要贏　綠營估3選區衝刺有機會

▲▼民進黨中常會＆「終結黑金贏回正義」 記者會 蔡英文 江聰淵 徐定禎 蔡培慧。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，據轉述，民進黨主席蔡英文2日在中常會一一點名幾個縣市，包含嘉義縣、苗栗、台南、台北、台中等，蔡英文表示，其實去台北廟口反應都不錯，基層選民都很熱情、陳時中也很有號召力，對於選情，秘書長林錫耀則透露，苗栗應該已經贏了，南投最後關鍵衝刺也會贏，宜蘭則有待衝刺。

據轉述，民進黨秘書長林錫耀表示，選舉越來越熱，20多天選情極度加溫，國民黨死纏爛打也不能不回應，打過頭又造成民眾反感，之前說陳時中謀財害命，現在公佈高端價格，謀什麼財？民進黨會逐漸反守為攻，一直挨打支持者也會覺得做錯什麼。

桃園市長選戰部分，林錫耀指出，張善政是致公黨跟經濟黨最高顧問、互動頻繁，且牽扯到詐財跟賣假藥問題，張善政的部分要持續攻防，還有一些正面訴求也要處理，包括18歲公民權，支持者已經高達78%同意，但在野黨不知道是不是玩假的。

與會人士轉述，林錫耀透露，有3縣市是黑金代表，所以要用選票終結黑金，苗栗應該已經贏了，南投最後關鍵衝刺也會贏，宜蘭則有待衝刺，下週中常會將會邀請北部三縣市，包含基隆、桃園、新竹，前新竹市長林智堅也會出席。

林錫耀指出，那三縣市即便上次遇到韓流都能夠連任，交棒連結需要強化，不要像高雄陳菊明明做得很好，當時卻未能成功接棒，本週六凱道造勢因雨勢移到下週，除北部候選人外，陳其邁也會北上參與，選舉通常是最後一個月拼輸贏，民調已經往好的方向進行。

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