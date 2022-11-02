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指揮中心公布高端採購單價「5大謬誤推算」　王必勝：只能算出均價

▲▼指揮中心10/7記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗爭議持續，前立委郭正亮又批採購價高過同成份、且做完三期臨床試驗的Novavax，「真的快吐血。」對此，指揮中心今（2）日公布高端疫苗採購單價5大謬誤樣態，包括：根據公司財務報告、根據上市櫃公司重大訊息、查詢非官方網站、引用政府採購總金額及總採購量、錯誤解讀監管單位報告等。

指揮官王必勝表示，近期在媒體與不少熱心民眾都對疫苗採購單價進行推算，但決大部分都是謬誤，除非是疫苗公司自行宣布，或者政府買方公布，才是真正的單價。

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王必勝提到，透過公司財務報告推算樣態多元，支出、收入是否能代表合約價錢，無法從財報上看出；上市上櫃公司重訊資料也不盡完整。

此外，查詢非政府或非疫苗公司官方網站，搜集資料可能以猜測居多，引用政府的採購總金額除以總採購量，推算疫苗單價也不精準，因為每個國家採購時間不同，只能除出均價，難以從中推算出疫苗採購單價。

最後，王必勝也提到，錯誤解讀監管單位報告，例如監管單位計罰了多少錢，去回推有幾支、罰了多少百分比，但因計罰方式多元，可能會採合併計罰，推算也會失準，從中引申也有可能是錯誤的訊息。

▲▼澄清各項疫苗價格臆測說明。（圖／指揮中心提供）

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