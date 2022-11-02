徐巧芯曝光內湖分局長訂桌錄音檔　喊話黃珊珊「不要被騙了」

▲徐巧芯爆料，內湖警分局長王炳睿與內政部長徐國勇、民進黨前秘書長洪耀福、民進黨副秘書長高幸雪等人吃飯。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯昨日在臉書貼出，內湖警分局長王炳睿5月時和內政部長徐國勇、民進黨前秘書長洪耀福與民進黨副秘書長高幸雪等人同桌吃飯的照片，指控他不中立，與民進黨英系有特殊的關係。無黨籍台北市長候選人黃珊珊2日則批評，搞政治鬥爭污衊高階警官非常不可取，認為分局長是被邀請才去的。不過，徐巧芯稍早卻又曝光王炳睿承認「訂桌」的錄音黨，要黃珊珊「以正視聽，不要被騙了。」

對於徐巧芯貼出王炳睿5月餐敘照，黃珊珊今日上午表示，她要譴責這些不管是藍營惡鬥還是綠營惡鬥，「看起來就是綠營惡鬥把資料提供給藍營，然後去牽扯無辜的公務人員」，她認為分局長一定是被邀請的，「什麼叫做過從甚密，他們有必要說清楚。」

黃珊珊怒嗆，污衊一個高階的公務員、高階警官，這點非常不可取，「要搞政治鬥爭是你們家的事，但不要去牽拖、傷害專業的公務人員，尤其是分局長。」

面對黃珊珊批評，徐巧芯稍早於臉書上曝光王炳睿「承認訂桌」的錄音黨。她表示，王炳睿已親口說出自己剛上任就去找過喜相逢的老闆，要老闆讓他「比較好訂桌」，而老闆也答應「給他一桌」，「雖然王炳睿後來沒有拿到訂桌，但這個行為難道是可取的嗎？分局長的工作是去幫忙政府高層要桌、排訂位嗎？」

徐巧芯狠酸，黃珊珊真的太單純了，所以要公布此錄音檔以正視聽，讓黃珊珊了解一下王炳睿平常都在做什麼，不要被騙了。她也補充，自己收到的爆料並非民進黨給的，而是有人已經在調查其他桌的人，試圖揪出吹哨者，讓對方受不了才找她幫忙。最後，徐巧芯向王炳睿喊話，要求他保護隔壁兩桌的民眾，不要讓他們因為有人拍了照片，就得活在恐懼之中。