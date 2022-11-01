鄭州富士康大手筆留人！每日補貼翻4倍　11月全勤獎金超6萬

▲因害怕疫情，此前鄭州富士康大批員工徒步回家。（圖／翻攝新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

鄭州富士康因疫情爆發，引發員工「大逃離」徒步回家。為鼓勵員工留廠，富士康推出大手筆的「激勵新政」。富士康鄭州科技園官方微博1日公布11月份最新激勵新政策，iDPBG鄭州廠區員工出勤每日補貼從100元人民幣（下同）漲至400元，11月全勤總獎金超15000元（66284元）。

據《科創板日報》報導，多名鄭州富士康員工表示，根據現行防疫政策要求，富士康返鄉員工必須在家鄉所在地隔離7天，而願意留在廠區自我隔離的員工，公司每天補助300元人民幣（約新台幣1327元），合計7天共2100元（約新台幣9287元）。

報導指出，隔離期滿後，核酸檢測結果陰性，可選擇返回職位，公司已制訂各項激勵措施，也可選擇返鄉，政府將統一組織有序返鄉。

據《紅星新聞》報導，富士康航空港廠區相關員工表示，離開園區的人大部分是短期工，「正好最近3個月的返費（短期工的獎金）到期。」目前，不少短期工人已經返回家鄉，有的還留守園區。

10月31日，鄭州航空港區疫情防控指揮部發布消息，已要求富士康落實「四方責任」，有序恢復生產生活秩序。據《河南日報》10月31日報導，富士康相關負責人在接受採訪時表示，「對於已經返鄉的員工，公司感恩大家曾經的付出與相伴，在這裡也祝愿大家身體健康，也盼望疫情穩定後，大家仍能返崗相聚。」

11月1日凌晨，鄭州發布最新通告，調整管控區域，有序恢復正常生產生活秩序。據河南省衛生健康委員會，10月31日0到24時，河南省新增本土確診病例13例，其中鄭州市13例；新增本土無症狀感染者91例，其中鄭州市82例。