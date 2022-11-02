陸媒揭鄭州富士康混亂原因　「混管篩查」缺隔離場所

▲富士康大逃亡。（圖／翻攝自微博）

文／中央社台北1日電

河南鄭州富士康員工大規模徒步返鄉引發關注。陸媒披露廠區防疫出現亂象的原因，包括採取混管篩查方式，要隔離及重複篩查人數龐大、隔離場所不足、物資無法及時配送及採樣人員不足等。

陸媒「第一財經」10月31日報導，訪問了一位了解富士康近期內部情況的王盼（化名），講述過去10天富士康內部情況。

王盼透露，依照地方政府相關防疫規定，防控初期富士康內部的核酸篩查一直採取20混1的方式，這樣可以快速發現有樣本異常，提高防控效率，但一旦樣本異常越來越多，要隔離並重複篩查的數目龐大，動輒上萬人。

他說，當染疫人數超過閾值時，富士康的管理壓力大增，由於隔離場所不足、物資也無法及時配送，再加上採樣人員不足，防控開始變得混亂。

報導指出，富士康在10月13日啟動了閉環管理，10月16日鄭州園區外居住的員工均已集中入住宿舍、酒店、學校等場所，公司實施點對點通勤。

10月19日開始，鄭州園區在每個樓棟設置檢測點，隨後一系列動作也被員工視為防控升級，包括餐飲場所取消堂食，員工由公司免費提供一日三餐，但必須從工廠走回宿舍用餐。

報導指出，富士康同時對員工的行為作出非常詳細的規定，要求員工「簡化個人行程」，宿舍（住所）、園區兩點一線，進入廠區需提供24小時核酸陰性證明才可進入二線門崗。

在園區工作需全程佩戴N95口罩，嚴禁在廠區內和路上脫下口罩，進入自己寢室後才可脫下口罩。工作時每小時要做一次快速手消毒，上廁所、喝水前後洗手並進行手消毒等，並「絕不允許帶病工作」。10月21日起富士康實行「核酸+抗原」一天兩檢。

王盼表示，在政府要求下，富士康19日開始停止堂食，由於員工眾多，一餐需發放約20萬個盒飯，員工又必須返宿用餐，產生很多不便及不滿情緒，這種不滿情緒也讓謠言開始出現。

報導指出，從富士康官方表態來看，富士康認為初期發生混亂狀況是可控的，在26日發布的聲明中，富士康否認有2萬名員工受感染，只是有少部分員工受疫情影響。報導引述富士康另一位內部人士表示，當時確實沒有上萬確診病例，但是由於重複篩查人數疊加，或會對員工構成心理影響。

王盼表示，員工步行返鄉是因為對疫情的恐慌，獲取官方權威訊息不足，及在防疫交通管制下，不得不選擇步行。

一位負責生產手機後殼產品的工人表示，確實有不少人因為害怕感染已走了，一般保安看一下工牌和照片就可以離開，並沒有什麼阻攔。

王盼表示，在富士康爭取下，目前採樣方式已經改為單人快篩，陽性者立即做單管核酸測試，核酸為陽性則迅速轉送至政府醫療隔離點，大幅降低隔離人數及員工的恐慌，避免亂象，也令篩查更加精準快速。

報導指出，據公開訊息，目前鄭州園區有4處餐廳已重新開放，1日計劃恢復開放多4所，各部門分批次組織員工到餐廳就餐，餐桌安裝玻璃板分隔，每桌對角就座。

鄭州官方30日發布，富士康將統一組織人員和車輛，全力以赴確保富士康員工順利安全返鄉。目前富士康廠區未發生重症感染，疫情總體可控。