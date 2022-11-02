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葉黃素中的神器！連伊正、電競選手都指定「它」

▲▼葉黃素,電競選手,伊正,視睛靈,Ivenor視睛靈。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】 

現代人3C不離身，經常用眼過度，造成視力退化等後遺症，尤其智慧型手機的普及，更是讓原本好發於中老年族群的黃斑部病變年輕化，嚴重者甚至會失明！人體的視神經細胞，會因為發炎或老化逐漸死亡，死亡的視神經細胞會切斷神經鏈結、阻礙傳導，導致視神經萎縮壞死，使眼睛產生病變與退化，專業醫生表示：「事後的治療不僅費用高昂，且未必能完全恢復到罹病前的狀態，因此事前的預防相當重要。」

伊正曾險失明　「護眼法寶」拯救他　年近60雙眼仍炯炯有神

知名演員伊正曾經差點失明，因為長期拍戲，強光照射眼睛容易會畏光、暈眩，有天發現眼前都是霧的才驚覺眼睛出了狀況，到醫院檢查得知患了飛蚊症和視神經的萎縮，這樣下去不是失明就是眼中風，嚇得他緊急做手術處理，但因為視神經是沒有辦法處理的，所以飛蚊症和畏光的情況還是無法改善。

後來遇見了「Ivenor視睛靈」，伊正食用後在艷陽高照下沒有畏光、暈眩，甚至才吃七天發現眼疾狀況改善許多，更驚人的是一個月後回診，發現先前手術的視網膜部分完全復原之外，視神經還長回來了，連醫生都感到訝異。現在「視睛靈」已經是伊正的護眼法寶，也向身邊好友極力推薦。

▲▼葉黃素,電競選手,伊正,視睛靈,Ivenor視睛靈。（圖／業者提供）

MOP電競隊不怕長時間使用3C！秘訣全靠「這一粒」使用7天就有效

台灣職業電競隊MOP，選手每日用眼的時數長達16小時以上，相較於一般人，眼睛耗損程度更大，也曾面臨眼睛痠澀、視力模糊等困擾。在醫師推薦下嘗試了「視睛靈」，隊員黃楷文分享：「我才吃了7天，明顯感覺到眼神變得水潤清晰，不像之前會覺得視線模糊，現在長時間的訓練，眼睛也不會感到疲勞！」其餘隊員也一同表示，現在每天必備「視睛靈」，不但改善視力減退、眼部不適的問題，現在長時間訓練也不怕。

▲▼葉黃素,電競選手,伊正,視睛靈,Ivenor視睛靈。（圖／業者提供）

▲▼葉黃素,電競選手,伊正,視睛靈,Ivenor視睛靈。（圖／業者提供）

美國專利水解綠薄荷　有效再生視神經

「Ivenor視睛靈」和一般眼睛保健食品不同，使用獨家「美國專利水解綠薄荷」，從5000多種的薄荷中，篩選再透過獨家水萃技術與DNA定序後，成功分離出高濃度專利成分Neumentix® ，也是目前唯一能清除神經鏈結上死亡細胞的專利成分，每1mg能有效再生視神經10%，且再生效果是綠蜂膠類黃酮的600%，視睛靈每顆就含有高達50mg！

▲▼葉黃素,電競選手,伊正,視睛靈,Ivenor視睛靈。（圖／業者提供）

多種特殊成分有效舒緩眼睛不適　解決眼部多種問題

另外還採用「游離型葉黃素」，吸收率可以提升2倍以上，能夠有效減輕藍光對眼睛的傷害，並提供眼睛黏膜所需要的保護；「紅藻萃取蝦紅素」，幫助提升葉黃素功效，達到眼部減壓、減輕痠澀感；「E酯化橙皮苷」幫助眼睛抗氧化；「專利紅葡萄葉萃取」，幫助眼周血液循環提升450%，減少眼底出血與眼中風的風險。

這些多國專利成分互相作用下，能有效增生視神經500%，改善眼壓過高、黃斑部病變、視網膜病變等眼疾問題，徹底解決所有眼睛問題。

▲▼葉黃素,電競選手,伊正,視睛靈,Ivenor視睛靈。（圖／業者提供）

▲▼葉黃素,電競選手,伊正,視睛靈,Ivenor視睛靈。（圖／業者提供）

逆轉3C傷害　「視睛靈」哪裡買？

官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7Ve
EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/nkAkC
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
門市專線：02-2288-7888
IVENOR粉絲專頁：https://www.facebook.com/ivenorlove
LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/zOmMhduwS9A

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葉黃素電競選手伊正視睛靈Ivenor視睛靈

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