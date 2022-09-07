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安心亞露纖腰代言「力美肌塑」　笑稱：躺下就是在運動

▲▼安心亞代言「力美肌塑」超能強磁增肌儀器記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲力美肌塑代言人安心亞今出席代言記者會，低胸纖腰褲裝超吸睛。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

安心亞今(9/7)下午以一身雪白低胸纖腰褲裝出席「力美肌塑」記者會，精實線條讓活動主持人阿Ken也忍不住大讚認識十多年來，現在的安心亞最「腰瘦」！拍戲、主持活動滿檔的安心亞笑稱難得能「躺著代言」，全靠「力美肌塑」只要輕鬆躺、肌力UP，躺下就是在運動。

▲▼安心亞代言「力美肌塑」超能強磁增肌儀器記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲安心亞(中)透過力美肌塑維持運動效果，和家安復健科診所醫師程琡敏(左)及愛爾麗醫美診所院長魏斯邁(右)於記者會說明力美肌塑達到被動式運動效果的原理。

安心亞分享，有些人天生瘦但她自己不是，過去試過很多方法，最後發現唯有透過運動才能有效維持身材，以前甚至曾完全不吃澱粉，但後來發現還是要靠運動搭配攝取少量澱粉維持代謝。然而，最近為拍攝《牛車來去》全天候拍戲沒有時間運動、難得休息時則懶得動，還好透過力美肌塑維持給力曲線。

安心亞說，每次做完力美肌塑都有類似上完健身房隔天的肌肉痠爽感，除了針對腹部曲線很有感，像是平時最辛苦難練的臀肌，透過力美肌塑效率加倍不再辛苦，最令她意外的是曾經肩頸痠痛，透過力美肌塑竟可達到放鬆同時喚醒深層肌肉的舒緩效果，而且躺著就等於是在運動超方便，成為忙碌現代人的神隊友。

▲▼安心亞代言「力美肌塑」超能強磁增肌儀器記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲安心亞笑稱自己躺著代言力美肌塑。

和家安復健科診所程琡敏醫師說明，人體40歲以後每10年肌肉下降8%，透過力美肌塑降低運動門檻，躺著就能被動達到肌肉訓練目的。力美肌塑儀器原理是利用超強磁技術，以磁力模擬神經脈衝誘發肌肉收縮，可透過不同參數去達到不同肌群的肌力訓練目的。程琡敏認為「維持肌力就是維持健康」，希望透過力美肌塑可協助肌肉不足的族群、年長者、或術後肌肉萎縮患者等，輕鬆增肌找回活力人生。

愛爾麗醫美診所院長魏斯邁醫師說明，醫學美容適合使用力美肌塑做曲線雕塑，過去抽脂屬於是治標不至本，維持體態真正的治本是方式仍為肌肉訓練，肌肉愈強基礎代謝率高、脂肪堆積量自然減少。惟現代人忙碌多半無法維持良好運動習慣，透過力美肌塑約2.5Tesla的高強度，等同30分鐘3萬次仰臥起坐，可針對使用者不同部位需求客製化調整，只要躺下來、毫不費力的被動運動，再也不需要看天氣運動，而且沒有修復期、沒有傷口等就能達到理想的肌肉線條，因此在臨床上也獲得許多客人的好評。

▲▼（業配）安心亞代言「力美肌塑」超能強磁增肌儀器記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲力美肌塑為非侵入式儀器，不需恢復期即可達到被動式運動。

蓋婭基因發言人徐偉群表示，力美肌塑是非侵入式且具衛福部合格、業界最高強度2.5Tesla設備，給予肌肉更高強度的刺激，同時針對亞洲人設計不同的探頭及肌肉訓練參數，不僅可針對腹肌、臀肌，包括小腿、手臂這些小肌群也可以達到強化，讓整體曲線更符合期望，不論是運動初學者或訓練老手都可以透過力美肌塑進行調整，甚至對於運動造成的身體肌肉大小邊的情形，也可以針對較弱的部分加強訓練，建議使用頻率為每週2~3次，天數略為間隔的增肌效果最佳。

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