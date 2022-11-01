　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

XBB、BF.7皆爆首例本土！6QA搞懂「亞洲下個主流株」症狀對策一次看

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本土爆出首例BF.7、XBB個案。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳、張乃文／整理報導

台灣昨（31）日爆出首例BF.7、XBB本土個案，BQ.1.1目前則有6例境外，尚無本土案例。指揮中心表示，新型變異株更具有免疫逃脫力，雖然傳播力和重複感染可能性增加，但疾病嚴重程度並未提高，預測XBB將成為東亞、東南亞地區下個主流病毒株，會視疫情決定後續鬆綁政策。對於3大新變種崛起的資訊、如何防護，《ETtoday新聞雲》整理6大重點，帶讀者一起了解。

Q1：BF.7、XBB、BQ.1.1各是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A1：BF.7由Omicron亞型變異株BA.5演化而來，與親代毒株相比，擁有更強的免疫逃脫能力。不過醫療應變組組長羅一鈞說明，資料顯示，BF.7目前未比XBB或BQ.1.1更有優勢，因此國際關注比例已愈來愈小，以XBB及BQ.1.1為主。

XBB是BA.2.10和BA.2.75的重組變異株，羅一鈞表示，根據世界衛生組織（WHO）資料，XBB至少已於35個國家驗出，且有較高的重複感染率。但主要發生於流行Omicron前（如Alpha或Delta）的感染者，尚無證據顯示XBB對於近期感染Omicron有免疫逃脫，目前風險評估傳播和重複感染可能增加，但疾病嚴重度並沒有提高。

至於BQ.1.1的特色，兒科急診醫師吳昌騰表示，除了比BA.5的複製速度快3成、出現二次感染風險高，傳播力也加強BQ.1.1不但能逃避疫苗和自然免疫，「而且可能逃避藥物抗體！」換言之，無論是疫苗、自然感染，甚至抗體治療方法，都可能會奈何不了它。

不過WHO也評估，XBB及BQ.1等新興變異株仍與其他Omicron次分支的表徵相近，尚不須指定為高關注變異株。

▲▼XBB變異株說明。（圖／指揮中心提供）

Q2：台灣有案例嗎？

A2：指揮中心昨日宣布，本土皆驗出首例BF.7、XBB案例各1名，分別為60多歲女性及40多歲男性。

XBB首例本土為北部40多歲本國籍男性，曾接種三劑，曾在8/30確診，這次是10/15日出現發燒、咳嗽和流鼻水症狀，10/17快篩陽，就醫醫師評估為重複感染通報確診，目前經過疫調顯示沒有接觸國外返台人士，因此並無相關接觸史，應該是社區感染。

BF.7首例本土是南部60多歲本國籍女性，曾接種三劑疫苗，10/19發病確診，核酸檢驗為陽性，是首次感染，後續經實驗室定序確認是BF.7，經過疫調發現也沒有相關的國外接觸史。

目前境外移入驗出XBB有6例，來自新加坡、印尼、印度、泰國、香港，9/23～10/11入境陽性；BQ.1/BQ.1.1有6例，來自加拿大、德國、荷蘭、英國、美國，9/25～10/11入境陽性；BF.7有4例，來自美國、法國、荷蘭，8/4～10/2入境陽性。

本土部分驗出XBB有1例、BF.7有1例，尚無BQ.1.1/BQ.1.1確定病例。

▲▼10/31新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

Q3：本土爆出首例XBB、BF.7，會影響國內鬆綁進度嗎？

A3：視後續疫情而定。羅一鈞表示，本土驗出新興變異株，表示變異株可能是透過境外移入個案帶進社區，不過觀察他國疫情發展，像新加坡在前一波7月BA.5疫情時，其實就開始陸續驗出XBB，但真正進入XBB疫情是在10月份時，「每波疫情在下降後，會再有新變異株逐漸取得優勢，才會引起下一波疫情。」

因此，防疫措施的鬆綁會以後續疫情變化、社區免疫防火牆、疫苗接種率等因素來參考。羅一鈞說明，主要會嚴密監控境外移入跟本土新興變異株流行趨勢，來決定後續鬆綁措施。

指揮官王必勝也說，指揮中心內部會議都有在討論相關變異株監測狀況，「這些都很小心、也很認真處理，因為變異株發展可能影響疫情，所以監測系統一直有在運作，隨著防疫政策在做調整。」

Q4：這三株病毒株症狀有哪些？容易引發重症嗎？

A4：BF.7引發的症狀包括顫抖、頭痛、胸痛、嗅覺改變、持續咳嗽、聽力喪失，多數都與感染Omicron其他亞型變異株相似，但也不能忽略其他新冠症狀，例如疲憊、腹痛、腹瀉、流鼻水、喉嚨痛。

台大醫院小兒科醫師李秉穎則說，目前觀察到大多都是輕症、重症數偏少，不須太過擔心，也不至於對醫療體系造成重大負擔。

XBB雖有免疫逃脫能力強、導致重複感染機率增加的特性，但目前並未有症狀變嚴重的證據。不過，包括BQ.1.1在內，羅一鈞指出，無論是哪種變異株，皆為Omicron的其中一種，症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒等常見呼吸道症狀。僅少數個案有嗅味覺異常，死亡病例也並未增加。

Q5：這些變異株會變成主流株嗎？

A5：羅一鈞表示，XBB、BQ.1.1在東、西方分庭抗禮，很難預測誰會成為全球主流，但看起來和區域流行有關。目前東亞、東南亞會以XBB為主流，西方國家則可能會是BQ家族成為下個主流病毒株。

Q6：因應對策有哪些？

A6：王必勝強調，機場仍會針對有症狀者做唾液PCR篩檢，過去每日約有30～60位受檢，隨著開放人數增加，「應該會增加到每日100人」，依照過去經驗，有症狀者驗出陽性者約30%，指揮中心會針對陽性檢體送昆陽實驗室基因定序監測。

李秉穎提醒，新變異株在解封的狀態下「進來速度會更快」。建議民眾出國或從國外回來都要非常小心，有一點症狀就要馬上做檢驗，不舒服就別出去，即便2天內快篩或PCR陰性，病毒有潛伏期，不一定就是真的沒染疫。

「人群聚集處、飛機上感染風險極高」，李秉穎說，聽過不少人都是在飛機上感染，尤其飛機氣流很強，飛沫傳染可達好幾公尺，民眾一定要戴好口罩，上廁所時注意接觸傳染。

免疫逃脫能力更強的BQ.1.1及XBB，指揮中心表示，現有單株抗體藥物確實對BQ.1.1和XBB預防治療效果打折，不過口服抗病毒藥物對新變異株無抗藥性，仍能有效治療。

羅一鈞解釋，在BA.1～BA.5流行過程中研發出來的單株抗體，雖對新變異株的預防治療效果打折，對此前的變異株仍有治療或預防效果，好消息是口服抗病毒藥物及注射用型瑞德西韋，沒有報告指出對新變異株有抗藥性，國內最常用的藥物都還是有效。

疫苗部分，羅一鈞提到，已有次世代疫苗問世可提供大家注射，預期對新興變異株應有預防效果在。

►春風抽取衛生紙110抽x72包　超低價下殺只要1060元！

►防疫看這！無線充電式「酒精噴霧槍」　餐廳、辦公室消毒超實用

►蘭蔻超熱銷小黑瓶「100ml只要2799元」　數量有限買起來！

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
IG全球傳「停權災情」被鎖帳號　官方回應
首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬
擁26cm巨鵰！他曝「睡過1000個女人」自豪：上帝禮物
姊姊洋裝梨泰院被扯碎！「突多出黑衣」　她發尋人文道謝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

XBB、BF.7皆爆首例本土！6QA搞懂「亞洲下個主流株」症狀對策一次看

騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家！6千人讚「生活智慧王」

影／女兒從背後大聲唱歌突襲　媽洗碗嚇到飆台語訓話！

影／文大學生雨天崩潰日常　狂風肆虐傘開花超狼狽！

影／不捨媽離家兒子花式哭叫　狂飆海豚音淚訴：壞壞！

快訊／深夜豪雨彈狂炸「11縣市」！　一地區紅色警戒亮了

影／6歲姊掉牙4歲妹大爆哭　崩潰喊：不像雙胞胎了！

江賢二個展新作公開！「COVID-19」為靈感　醫寫信：看了會流淚

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院踩踏案／啦啦隊女神金有那遭踩死　得年24歲｜20221031 ET午間新聞

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

XBB、BF.7皆爆首例本土！6QA搞懂「亞洲下個主流株」症狀對策一次看

騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家！6千人讚「生活智慧王」

影／女兒從背後大聲唱歌突襲　媽洗碗嚇到飆台語訓話！

影／文大學生雨天崩潰日常　狂風肆虐傘開花超狼狽！

影／不捨媽離家兒子花式哭叫　狂飆海豚音淚訴：壞壞！

快訊／深夜豪雨彈狂炸「11縣市」！　一地區紅色警戒亮了

影／6歲姊掉牙4歲妹大爆哭　崩潰喊：不像雙胞胎了！

江賢二個展新作公開！「COVID-19」為靈感　醫寫信：看了會流淚

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

市場觀望聯準會決策　美股收盤下跌128點

人夫在摩鐵叫外送被抓包買春！法官判無罪「性交易未侵害配偶權」

印度吊橋斷裂瞬間曝！　橋上視角直擊白衣屁孩「大字型猛搖」

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

朋友借住卻輕生「屍水滲地磚」　租客慘被房東告討258萬

XBB、BF.7皆爆首例本土！6QA搞懂「亞洲下個主流株」症狀對策一次看

IPAC跨國議員今首訪台　4天旋風行程將晉見蔡英文、參訪立院

騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家！6千人讚「生活智慧王」

彭博：富士康將大幅調薪36％　留住重要職位員工

開車一半「突然鬼遮眼」　新店轎車失控衝對向撞爆號誌桿

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

直播主困梨泰院「爬欄杆脫困」！目睹女孩在旁邊死去

快訊／IG爆災情！全球大量用戶無預警遭停權

3星座年底走大運！升職+加薪...有望一夕暴富

故宮3文物碎開！山洞庫房監視器畫面曝光　報告揭2關鍵原因　

女兒突唱歌嚇人　遭媽飆台語訓話

11縣市豪大雨特報　入夜炸雨彈

文大狂風暴雨　傘開花學生超狼狽

梨泰院逾4000人失蹤！他認為「太詭異」

不捨媽離家　兒花式哭叫飆海豚音

陳雅琳辭華視新聞台台長　轉任主播、主持人

姊掉牙4歲妹爆哭：不像雙胞胎了

江賢二以COVID-19創作　醫：看了想流淚

更多熱門

相關新聞

國內重複感染已58847例　莊人祥：研議康復者間隔2個月可打疫苗

國內重複感染已58847例　莊人祥：研議康復者間隔2個月可打疫苗

截至今日，國內二度感染人數已有5萬8447例，公衛專家建議，染疫康復者的疫苗接種間隔時間，可縮短至2個月。指揮中心發言人莊人祥表示，已著手蒐集各國資料研究，但目前仍維持3個月後接種。

確診較上周減10%　王必勝：下降趨勢確定「估11月底降到1~2萬」

確診較上周減10%　王必勝：下降趨勢確定「估11月底降到1~2萬」

確診隔離5+0有望11月中實施？王必勝回應

確診隔離5+0有望11月中實施？王必勝回應

高端提供赴日免費PCR　4天128人使用

高端提供赴日免費PCR　4天128人使用

高端疫苗每劑840元！王必勝：沒有買貴

高端疫苗每劑840元！王必勝：沒有買貴

關鍵字：

變種病毒BF.7XBBBQ.1.1新冠疫情新冠病毒指揮中心羅一鈞

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

快訊／梨泰院罹難人數+1　累計死亡155人

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

直播主困梨泰院「爬欄杆脫困」！目睹女孩在旁邊死去

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面