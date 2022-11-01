XBB、BF.7皆爆首例本土！6QA搞懂「亞洲下個主流株」症狀對策一次看

▲本土爆出首例BF.7、XBB個案。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳、張乃文／整理報導

台灣昨（31）日爆出首例BF.7、XBB本土個案，BQ.1.1目前則有6例境外，尚無本土案例。指揮中心表示，新型變異株更具有免疫逃脫力，雖然傳播力和重複感染可能性增加，但疾病嚴重程度並未提高，預測XBB將成為東亞、東南亞地區下個主流病毒株，會視疫情決定後續鬆綁政策。對於3大新變種崛起的資訊、如何防護，《ETtoday新聞雲》整理6大重點，帶讀者一起了解。

Q1：BF.7、XBB、BQ.1.1各是什麼？

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A1：BF.7由Omicron亞型變異株BA.5演化而來，與親代毒株相比，擁有更強的免疫逃脫能力。不過醫療應變組組長羅一鈞說明，資料顯示，BF.7目前未比XBB或BQ.1.1更有優勢，因此國際關注比例已愈來愈小，以XBB及BQ.1.1為主。

XBB是BA.2.10和BA.2.75的重組變異株，羅一鈞表示，根據世界衛生組織（WHO）資料，XBB至少已於35個國家驗出，且有較高的重複感染率。但主要發生於流行Omicron前（如Alpha或Delta）的感染者，尚無證據顯示XBB對於近期感染Omicron有免疫逃脫，目前風險評估傳播和重複感染可能增加，但疾病嚴重度並沒有提高。

至於BQ.1.1的特色，兒科急診醫師吳昌騰表示，除了比BA.5的複製速度快3成、出現二次感染風險高，傳播力也加強；且BQ.1.1不但能逃避疫苗和自然免疫，「而且可能逃避藥物抗體！」換言之，無論是疫苗、自然感染，甚至抗體治療方法，都可能會奈何不了它。

不過WHO也評估，XBB及BQ.1等新興變異株仍與其他Omicron次分支的表徵相近，尚不須指定為高關注變異株。

Q2：台灣有案例嗎？

A2：指揮中心昨日宣布，本土皆驗出首例BF.7、XBB案例各1名，分別為60多歲女性及40多歲男性。

XBB首例本土為北部40多歲本國籍男性，曾接種三劑，曾在8/30確診，這次是10/15日出現發燒、咳嗽和流鼻水症狀，10/17快篩陽，就醫醫師評估為重複感染通報確診，目前經過疫調顯示沒有接觸國外返台人士，因此並無相關接觸史，應該是社區感染。

BF.7首例本土是南部60多歲本國籍女性，曾接種三劑疫苗，10/19發病確診，核酸檢驗為陽性，是首次感染，後續經實驗室定序確認是BF.7，經過疫調發現也沒有相關的國外接觸史。

目前境外移入驗出XBB有6例，來自新加坡、印尼、印度、泰國、香港，9/23～10/11入境陽性；BQ.1/BQ.1.1有6例，來自加拿大、德國、荷蘭、英國、美國，9/25～10/11入境陽性；BF.7有4例，來自美國、法國、荷蘭，8/4～10/2入境陽性。

本土部分驗出XBB有1例、BF.7有1例，尚無BQ.1.1/BQ.1.1確定病例。

Q3：本土爆出首例XBB、BF.7，會影響國內鬆綁進度嗎？

A3：視後續疫情而定。羅一鈞表示，本土驗出新興變異株，表示變異株可能是透過境外移入個案帶進社區，不過觀察他國疫情發展，像新加坡在前一波7月BA.5疫情時，其實就開始陸續驗出XBB，但真正進入XBB疫情是在10月份時，「每波疫情在下降後，會再有新變異株逐漸取得優勢，才會引起下一波疫情。」

因此，防疫措施的鬆綁會以後續疫情變化、社區免疫防火牆、疫苗接種率等因素來參考。羅一鈞說明，主要會嚴密監控境外移入跟本土新興變異株流行趨勢，來決定後續鬆綁措施。

指揮官王必勝也說，指揮中心內部會議都有在討論相關變異株監測狀況，「這些都很小心、也很認真處理，因為變異株發展可能影響疫情，所以監測系統一直有在運作，隨著防疫政策在做調整。」

Q4：這三株病毒株症狀有哪些？容易引發重症嗎？

A4：BF.7引發的症狀包括顫抖、頭痛、胸痛、嗅覺改變、持續咳嗽、聽力喪失，多數都與感染Omicron其他亞型變異株相似，但也不能忽略其他新冠症狀，例如疲憊、腹痛、腹瀉、流鼻水、喉嚨痛。

台大醫院小兒科醫師李秉穎則說，目前觀察到大多都是輕症、重症數偏少，不須太過擔心，也不至於對醫療體系造成重大負擔。

XBB雖有免疫逃脫能力強、導致重複感染機率增加的特性，但目前並未有症狀變嚴重的證據。不過，包括BQ.1.1在內，羅一鈞指出，無論是哪種變異株，皆為Omicron的其中一種，症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒等常見呼吸道症狀。僅少數個案有嗅味覺異常，死亡病例也並未增加。

Q5：這些變異株會變成主流株嗎？

A5：羅一鈞表示，XBB、BQ.1.1在東、西方分庭抗禮，很難預測誰會成為全球主流，但看起來和區域流行有關。目前東亞、東南亞會以XBB為主流，西方國家則可能會是BQ家族成為下個主流病毒株。

Q6：因應對策有哪些？

A6：王必勝強調，機場仍會針對有症狀者做唾液PCR篩檢，過去每日約有30～60位受檢，隨著開放人數增加，「應該會增加到每日100人」，依照過去經驗，有症狀者驗出陽性者約30%，指揮中心會針對陽性檢體送昆陽實驗室基因定序監測。

李秉穎提醒，新變異株在解封的狀態下「進來速度會更快」。建議民眾出國或從國外回來都要非常小心，有一點症狀就要馬上做檢驗，不舒服就別出去，即便2天內快篩或PCR陰性，病毒有潛伏期，不一定就是真的沒染疫。

「人群聚集處、飛機上感染風險極高」，李秉穎說，聽過不少人都是在飛機上感染，尤其飛機氣流很強，飛沫傳染可達好幾公尺，民眾一定要戴好口罩，上廁所時注意接觸傳染。

免疫逃脫能力更強的BQ.1.1及XBB，指揮中心表示，現有單株抗體藥物確實對BQ.1.1和XBB預防治療效果打折，不過口服抗病毒藥物對新變異株無抗藥性，仍能有效治療。

羅一鈞解釋，在BA.1～BA.5流行過程中研發出來的單株抗體，雖對新變異株的預防治療效果打折，對此前的變異株仍有治療或預防效果，好消息是口服抗病毒藥物及注射用型瑞德西韋，沒有報告指出對新變異株有抗藥性，國內最常用的藥物都還是有效。

疫苗部分，羅一鈞提到，已有次世代疫苗問世可提供大家注射，預期對新興變異株應有預防效果在。

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