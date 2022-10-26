公公病倒「負債上千萬」！婆婆拒賣地籌錢還債　人妻忍到崩潰

▲原PO抱怨婆婆。（示意圖／視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚之後要如何和另一半家人相處，對不少人來說相當頭痛。一名人妻表示，最近公公生病住院，且工廠倒了負債上千萬，沒想到婆婆竟然還不准他們賣地籌錢，甚至整天跑出去和閨蜜逛百貨，還嫌他們給的2萬元孝親費不夠花，若是他們不順婆婆的意，對方娘家的親戚還會跑來施壓，讓他們相當崩潰。

原PO在「匿名公社」發文表示，日前公公經營的工廠倒閉了，導致他們家負債上千萬，可是婆婆不但不幫忙，還不准他們賣老家和地來還債，每天都跑出去和閨蜜打牌、逛百貨，留她和老公辛苦賺錢養家，「她卻到處抱怨我們一個月給她2萬不夠花」。

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後來公公病倒，婆婆也不願意照顧，還擅自請來台灣的看護，一天就要花費4千元，由於原PO老公是獨子，沒有其他人可以幫忙，他們根本拿不出這筆費用。可是如果不順婆婆的意，對方就會收拾行李回娘家住，大舅就會打電話來罵人，要求他們道歉並把人請回家。這次看護事件，他們本來想擺爛，結果「現在大舅、二舅、三舅和大姨、二姨都全跑到我家，來等我們下班，陣仗浩大到鄰居以為發生什麼事，打電話過來我們才知道」。

▲婆婆愛花錢，讓原PO很頭痛。（示意圖／記者陳俊宏攝）

原PO表示，因為婆婆是家中老么，所以娘家的人都很寵，公公先前有錢的時候也很疼愛婆婆，但現在情況和以往不一樣，「明明知道家裡負債還要為了面子維持貴婦人設？誰負擔得起？我跟先生現在都是吃人頭路領人薪水，沒辦法像以前一樣隨傳隨到，這樣也要被罵不孝？我們已經盡力了還要我們怎樣？是想逼我們斷絕關係嗎？」

不少人看到文章後，紛紛表示「要賣就賣啊，不能就不要養，讓他們自己想辦法，大舅那些那麼有本事怎不自己處理？這種吃定老實人的嘴臉很噁」、「大家那麼疼…怎麼不留著他們家裡伺候」、「全賣了還債還有支付公公的醫療費，婆婆可以不用理她，誰要寵去誰家」、「該賣的快賣，被發現時說你們走投無路只有賣地才能支付債務，如果房地產不在你們身上就不要繳了」。