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大陸 大陸焦點 特派現場

武漢江岸區「類封城」靜默管理5天！　深夜湧車潮逃離畫面曝

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸COVID-19清零政策在中共第20次全國代表大會（20大）結束後似乎更加收緊，不僅河南鄭州富士康廠區出現員工大規模逃離亂象，湖北省武漢的江岸區也發布通告，從本月1日起實施「靜默管理」5天，嚇得大批居民紛紛駕車連夜出逃，武漢夜晚的道路立刻擠滿長長的車龍。

武漢市江岸區官方宣布自1日起「靜默管理」5天，採不進不出，提醒居民提前準備好物資。「類封城」消息一出，微博討論熱度升高，許多人紛紛到超市搶購民生物資，流傳的影片顯示超市人潮擁擠，人潮已經排出超市外。

▲▼武漢江岸區靜默管理，深夜出現逃離車潮。（圖／翻攝推特）

▲▼超市人潮和出城車潮擠爆。（圖／翻攝推特）

▲▼武漢江岸區靜默管理，深夜出現逃離車潮。（圖／翻攝推特）

另一段影片則顯示，大批居民連夜開車往城外方向去，道路和橋面上全是車輛，長長車龍回堵到連前進都相當緩慢。儘管部分網友在微博表示，「江岸區的朋友們不要開車離開江岸區了，何必呢！也就5天，真沒必要如此慌張，更不要去超市搶菜了！」不過也有不少人難以相信只會管理5天，因此為確保不會被長期管控在家中，趁還能離開時趕緊離開。

「靜默管理」即是全域靜態管理，受到管理的區域內人員禁止出入，管控區人員禁止離開「單元」，每日僅能下樓接受核酸採樣，採檢後立刻回到住所。

▲▼武漢江岸區靜默管理，深夜出現逃離車潮。（圖／翻攝推特）

▲武漢江岸區靜默管理，深夜出現逃離車潮。（圖／翻攝推特）

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