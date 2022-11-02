2歲童將被捲入卡車底　她飛撲救命「失去左臂」：值得了

記者黃翊婷／綜合報導

中國四川省遂寧市日前發生一起車禍事故，一名2歲男童突然從路邊跑到大馬路上，就在將要被大卡車捲入車底時，冉姓婦人一個飛身撲過去，成功救下男童，她卻因此失去左臂。

▲冉體蘭救了男童，自己卻失去左臂。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

根據《央視新聞》報導，46歲的冉體蘭10月29日看到一名2歲男童獨自從路邊跑向路中央，當時剛好有一輛大卡車駛過，眼看孩子即將被捲入車底，她立即飛身撲過去，緊緊拉住男童，成功將人救回。

然而，冉體蘭救下男童之後，似乎遭到大卡車輾過，整個人在地上翻滾半圈，之後便躺在地上一動也不動。「那時候什麼都沒想，只是一心想去救那個娃兒。」冉體蘭事後躺在病床上接受媒體採訪，她坦言不後悔因此失去左臂，「我救了一個鮮活的生命，我也是值得了，他年齡還那麼小，要是失去了生命多可惜。幸運的是，還好（我）把他抓到了，不然的話，他已經不在人世了。」

相關消息在微博上傳開，感動許多中國網友，大家紛紛留言稱讚冉體蘭，並希望有關單位能好好協助處理後續補償，「真的沒什麼人能做到」、「說句實話，我做不到」、「這是英雄啊」、「根本再造之恩」、「犧牲太大，她為小男孩，誰為她」、「希望好人不會被辜負」。