廂型車闖管制區害輕軌撞上！25秒影片曝...網友痛罵白目

記者許展溢／高雄報導

這樣也能撞！高雄苓雅區海邊路、英雄路口1日上午9時35分發生車禍，輕軌跟一輛廂型車碰撞，造成輕軌車頭損傷，廂型車駕駛左腳受傷，影像現在曝光，明明輕軌正在行駛，但廂型車駕駛不知為何仍執意往前開，還不趕快後退，導致輕軌也來不及反應，直接碰撞。

▲廂型車闖管制區撞壞輕軌車頭。（圖／讀者提供）

當時這輛輕軌列車是要往C10光榮碼頭站，在C11真愛碼頭站時，卻突然和一輛廂型車碰撞，輕軌司機立即機警緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客約25人，還好都沒有受傷。警方調查，34歲廂型車駕駛楊男，要沿海邊路南向北行駛至上述路口，左轉進入高雄流行音樂中心珊瑚礁群園區大門，行至鐵軌時，輕軌已從西向東橋上鐵軌下行，自小貨車右側車頭與輕軌列車左前車頭發生碰撞，楊男駕駛左腳有輕微擦傷，自行就醫，雙方駕駛酒測值0。

▲▼網友目睹過程在高雄大小事發文說，廂型車駕駛也太白目了。（圖／讀者提供）



有網友目睹過程在高雄大小事發文說，廂型車駕駛也太白目了，難道都沒看到警示燈？還要硬闖，網友納悶留言「汽車轉進去也沒路，所以駕駛是想去那？」，有人說「如果是高流廠商，明知道有輕軌還可以撞到，真的是不會開車」、「而且那裡是管制，不能騎或開進去，這事是人為因素」，但有人認為「我是覺得輕軌號誌不是很清楚，沒有走過的人車，很容易誤判造成危險」。

畫面也顯示輕軌正在緩慢的往前行駛，但楊男不知為何還是轉了進去，且輕軌明顯一直開過來，卻還不後退，警方表示，肇事原因初步調查，肇事的楊男已違反道路交通管理處罰條例45條1項17款規定，駕駛人聞大眾捷運系統車輛燈光或聲號不依規定避讓（處600元以上1800元以下罰鍰），詳細肇事原因仍待交通大隊分析研判。

▲網友質疑該處明明就是管制區，駕駛竟還能轉進來。（圖／讀者提供）