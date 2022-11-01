　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廂型車闖管制區害輕軌撞上！25秒影片曝...網友痛罵白目

記者許展溢／高雄報導

這樣也能撞！高雄苓雅區海邊路、英雄路口1日上午9時35分發生車禍，輕軌跟一輛廂型車碰撞，造成輕軌車頭損傷，廂型車駕駛左腳受傷，影像現在曝光，明明輕軌正在行駛，但廂型車駕駛不知為何仍執意往前開，還不趕快後退，導致輕軌也來不及反應，直接碰撞。

▲▼小貨車闖管制區…撞壞輕軌車頭影像曝！網怒斥白目：沒看到警示燈？。（圖／讀者提供）

▲廂型車闖管制區撞壞輕軌車頭。（圖／讀者提供）

當時這輛輕軌列車是要往C10光榮碼頭站，在C11真愛碼頭站時，卻突然和一輛廂型車碰撞，輕軌司機立即機警緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客約25人，還好都沒有受傷。警方調查，34歲廂型車駕駛楊男，要沿海邊路南向北行駛至上述路口，左轉進入高雄流行音樂中心珊瑚礁群園區大門，行至鐵軌時，輕軌已從西向東橋上鐵軌下行，自小貨車右側車頭與輕軌列車左前車頭發生碰撞，楊男駕駛左腳有輕微擦傷，自行就醫，雙方駕駛酒測值0。

▲▼小貨車闖管制區…撞壞輕軌車頭影像曝！網怒斥白目：沒看到警示燈？。（圖／讀者提供）

▲▼網友目睹過程在高雄大小事發文說，廂型車駕駛也太白目了。（圖／讀者提供）

▲▼小貨車闖管制區…撞壞輕軌車頭影像曝！網怒斥白目：沒看到警示燈？。（圖／讀者提供）

有網友目睹過程在高雄大小事發文說，廂型車駕駛也太白目了，難道都沒看到警示燈？還要硬闖，網友納悶留言「汽車轉進去也沒路，所以駕駛是想去那？」，有人說「如果是高流廠商，明知道有輕軌還可以撞到，真的是不會開車」、「而且那裡是管制，不能騎或開進去，這事是人為因素」，但有人認為「我是覺得輕軌號誌不是很清楚，沒有走過的人車，很容易誤判造成危險」。

畫面也顯示輕軌正在緩慢的往前行駛，但楊男不知為何還是轉了進去，且輕軌明顯一直開過來，卻還不後退，警方表示，肇事原因初步調查，肇事的楊男已違反道路交通管理處罰條例45條1項17款規定，駕駛人聞大眾捷運系統車輛燈光或聲號不依規定避讓（處600元以上1800元以下罰鍰），詳細肇事原因仍待交通大隊分析研判。

▲▼小貨車闖管制區…撞壞輕軌車頭影像曝！網怒斥白目：沒看到警示燈？。（圖／讀者提供）

▲網友質疑該處明明就是管制區，駕駛竟還能轉進來。（圖／讀者提供）

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／本土+34242！另增46死　30多歲女打四劑染疫亡
快訊／台東近海規模4.4地震　最大震度3級
19歲女大生「眼前有飛蚊」　罹癌化療半年離世
快訊／空拍畫面曝！國1交流道走山　路面慘被沖毀
侯友宜被打敗！槍托K頭不會昏　歹徒開3槍才能還擊不合理
賄選新招「看診免掛號費」！　她還被揪出是密醫
信用卡「額度無上限」都是假？網紅氣到要剪卡　銀行揭真相
快訊／金鐘視后馬之秦病逝！　享壽80歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

視訊要求女友摸下體...恐怖情人偷截圖　LINE頭像換裸照恐嚇

大中午吵架！彰化狠夫竟開貨車衝撞　妻、大姨子受傷緊急送醫

半夜大雨中練車…18歲無照男「失控撞爛5車」　這下賠慘了

那瑪夏驚傳「偷抱小孩」！防搶人演練逼真　小朋友1句話意外入戲

把母校當肥羊！拆光宿舍鋁門、柵欄變賣　基隆男下場曝

空拍畫面曝！汐止交流道走山「巨石搖搖欲墜」　路面慘被沖毀

蹭《俗女養成記2》熱度　連江縣警局推出打詐梗圖

博士生假冒律師接案遭判刑　被開除學籍怒提告！敗訴原因曝光

1票2000買票雲林最高！8人遭約談　鄉長候選人樁腳3萬交保

廂型車闖管制區害輕軌撞上！25秒影片曝...網友痛罵白目

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

視訊要求女友摸下體...恐怖情人偷截圖　LINE頭像換裸照恐嚇

大中午吵架！彰化狠夫竟開貨車衝撞　妻、大姨子受傷緊急送醫

半夜大雨中練車…18歲無照男「失控撞爛5車」　這下賠慘了

那瑪夏驚傳「偷抱小孩」！防搶人演練逼真　小朋友1句話意外入戲

把母校當肥羊！拆光宿舍鋁門、柵欄變賣　基隆男下場曝

空拍畫面曝！汐止交流道走山「巨石搖搖欲墜」　路面慘被沖毀

蹭《俗女養成記2》熱度　連江縣警局推出打詐梗圖

博士生假冒律師接案遭判刑　被開除學籍怒提告！敗訴原因曝光

1票2000買票雲林最高！8人遭約談　鄉長候選人樁腳3萬交保

廂型車闖管制區害輕軌撞上！25秒影片曝...網友痛罵白目

視訊要求女友摸下體...恐怖情人偷截圖　LINE頭像換裸照恐嚇

大中午吵架！彰化狠夫竟開貨車衝撞　妻、大姨子受傷緊急送醫

期盼32年 竹市「千甲市民活動中心」再現嶄新風貌

11月書單推薦！每日12分鐘揮別腦霧、易怒體質其實是因為你太在乎

快訊／本土+34242！另增46死　30多歲臥床女打四劑染疫亡

南韓警察廳長鞠躬認錯！　梨泰院「湧上百通報案」卻沒動作

前大使吳進木斷交後入籍尼加拉瓜　外交部：已檢討法制面

網易成立100%全資工作室GPTRACK50　《戰國BASARA》小林裕幸領軍

台東縣都計區土地雜草超過60公分　限期未改善者最高可罰6千元

汐東線為何20年沒蓋？　侯友宜比照首爾打造10萬人3座車站

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

媽媽無照騎車害死嬰　男賠400萬

林姿妙涉貪案　3官員認罪後又翻供

即／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月

快訊／北市612號公車自撞！運將無心跳搶救中

嫌4大學生「太吵」　竟把2筆電丟下樓

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

新北15歲少年闖檳榔攤　老闆手腳被亂砍狂噴血

美女名媛槓億元　瞞「iROO老闆」自肥手法曝光

黑絲熱褲妹搭客運睡死！慘困車內嚇壞call警

國營事業招考百人作弊！中油+台電+中鋼8人被帶走

更多熱門

相關新聞

女大生「眼前有飛蚊」竟罹乳癌　半年後離世

女大生「眼前有飛蚊」竟罹乳癌　半年後離世

高雄一名19歲女大生因眼前出現飛蚊，以為3C看太久導致飛蚊症。就醫檢查後，發現竟是乳癌轉移到腦部，而顱內壓升高影響到視力，她接受放射治療半年，仍不幸過世。

高雄輕軌怪標誌「蹲馬桶」遊客滿頭問號

高雄輕軌怪標誌「蹲馬桶」遊客滿頭問號

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

姜子寮山路坍！洗腎居民人力接駁下山

姜子寮山路坍！洗腎居民人力接駁下山

新北15歲少年闖檳榔攤　老闆手腳被亂砍狂噴血

新北15歲少年闖檳榔攤　老闆手腳被亂砍狂噴血

關鍵字：

高雄廂型車輕軌列車車禍影音管制區闖入

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面