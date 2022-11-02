　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

▲台灣雨極在宜蘭南澳西帽山。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

台灣「新雨王」出爐！天氣風險公司表示，位於宜蘭南澳鄉的「西帽山」，10月就累積非常誇張的4574毫米，今年年雨量更推到9527.5毫米的驚人數字，距離破萬大關已近在咫尺，很有機會成為台灣第一個年雨量正式紀錄破萬的地點。

天氣風險在臉書說，以前小時候大家經常會聽到一個世界降雨最多地點的地名，那就是位於印度北部的乞拉朋吉，這個位於喜馬拉雅山南側、恆河下游的小鎮，因為週邊是一個向南開口的山坳，面迎每年西南季風的旺盛水氣，曾經在1960年8月到1961年7月這一年之間，出現了2萬6461毫米的年降雨量，因此奪得了「世界雨極」的稱號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險指出，台灣也是一個年雨量非常充沛的島嶼，那麼台灣的雨極又是在什麼地方呢？根據過往的氣象資料紀錄，台灣的雨極似乎是位於新北市平溪區的火燒寮，當地位於基隆河谷的上游，每年到了秋冬季節的東北季風期間幾乎是每天都在下雨，年平均雨量為6558毫米，曾經在1912年創下年雨量8048毫米的紀錄。

天氣風險表示，另一個大家比較熟知的地點是位於新北市萬里區的大坪，這個測站在去年底由氣象局舉辦的台灣降雨王評選中，以年平均雨量6533毫米，奪下近10年來降雨最多地點的頭銜。

▼西帽山10月雨量4574毫米飆破紀錄。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣風險解釋，大坪降雨量這麼多的原因同樣是因為面迎東北季風，導致秋冬季節長時間降雨的關係，看起來影響台灣降雨的西南以及東北兩大季風系統，東北季風短期的降雨量雖然不像西南季風那樣暴力，但是以長時降雨的續航力以及最後的總累積跟年平均降雨量來看，東北季風還是略勝一籌。

天氣風險提到，不過，這個台灣雨極的寶座到了今年似乎又即將有所改變，位於宜蘭南澳鄉的新設測站西帽山異軍突起，這個站2018年才架設，主要的降雨量來源也是包括颱風環流以及東北季風的降雨，過去幾年的表現並沒有特別亮眼。

天氣風險說，但經過今年9月到10月連續幾次颱風或熱帶擾動、東北季風共伴效應的降雨轟炸後，9月累積雨量就達到1273毫米，10月更是非常誇張的4574毫米，光10月雨量值已遠遠多於台灣大多數地方的年雨量值。

天氣風險指出，同時也直接把西帽山今年的年雨量，累積推到了9527.5毫米的驚人數字，距離破萬大關已經是近在咫尺，很有機會成為台灣第一個年雨量正式紀錄破萬的地點，也即將成為台灣雨極寶座的新衛冕冠軍。

文中寫道，隨著政府單位架設雨量自動站的地點越來越多，以往台灣許多不為人知的氣象紀錄也跟著一一被揭開，或許還有比西帽山更會下雨的地點，還沒被發現也說不定，資料越來越多，其中這些有趣的地方很值得大家一起共同來發掘。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
黃湘怡離婚「金色小麥」小開！　玩交友APP熱戀洋男
台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米
原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！
4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃
聯航空少台北違規過馬路遭撞慘死　保時捷酒駕男身分曝光
快訊／飄髮哥奈許下台！　籃網開季戰績不佳撤換總教練

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

「三重威脅」病毒恐大亂鬥　醫籲做2事：台灣別步上後塵

男友媽「喪屍般發狂」狠咬10秒　她大腿瘀青怒問：正常嗎

確診隔離5+0最快今拍板！專家曝「實施2指標」　戶外可同步解封口罩

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

這間廟「合法吃霸王餐」　蔡阿嘎湯裡浮出明牌！大嬸急問號碼

「板南線雪乳妹」桃機辣秀F級南半球　下半身側面剩3條綁帶

捷運阿姨「頭插30根針」如養鬼吃人！　身分曝光竟是網紅媽

4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

國1汐止交流道走山！告示牌沖毀、車道遭掩埋　車流嚴重回堵

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

「三重威脅」病毒恐大亂鬥　醫籲做2事：台灣別步上後塵

男友媽「喪屍般發狂」狠咬10秒　她大腿瘀青怒問：正常嗎

確診隔離5+0最快今拍板！專家曝「實施2指標」　戶外可同步解封口罩

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

這間廟「合法吃霸王餐」　蔡阿嘎湯裡浮出明牌！大嬸急問號碼

「板南線雪乳妹」桃機辣秀F級南半球　下半身側面剩3條綁帶

捷運阿姨「頭插30根針」如養鬼吃人！　身分曝光竟是網紅媽

4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

周天成直落二擊敗世錦賽銅牌趙俊鵬　晉級海洛公開賽16強

Lulu《婚禮歌手》悄收攤近1個月「起死回生」！　不停播主因曝光

盧廣仲雨中騎車「2比基尼妹緊貼後座」！　後照鏡拍到斷裂

直擊安心亞「喝醉現身飯店門口」！路都沒法走…癱靠人肩膀全被拍

黃湘怡「早分居」斷了11年豪門婚！　前夫悲發聲：最愛都不在身邊

推特藍勾勾要收費了！　馬斯克推首波大變動：每月付257元

黃湘怡爆「2年前早離婚」！類官宣恢單露餡　與尪分道揚鑣各尋新歡

台南防風林狗啃屍案起底！藥頭殺藥腳　3年前1事埋殺機

同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

開箱加州迪士尼樂園！　見超晃摩天輪「掉下來」

生活熱門新聞

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

男騎士上路「球拍掛胸罩」！她困惑：怎上去的

周末冷空氣＋雨彈齊轟　放晴時間曝

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

短髮Coser「全身只穿外套」拉鍊大開　活動現場被圍拍

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

她桃機辣秀F級南半球　側面剩3條綁帶

確診隔離5+0！專家：戶外口罩也可解封

突湧現退貨潮！他曝背後原因　網：根本奧客

更多熱門

相關新聞

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

氣象專家吳德榮表示，今日（2日）東北部局部地區仍有「劇烈降雨」的機率；周五、周六冷空氣南下，平地最低氣溫約可降至16度左右。中央氣象局預報員黃恩鴻提醒，周五到周日北部、東半部有局部短暫雨，中南部因南方雲系北移影響，有零星短暫雨。

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

11縣市豪大雨特報　入夜炸雨彈

11縣市豪大雨特報　入夜炸雨彈

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局西帽山天氣風險

讀者迴響

熱門新聞

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

美饒舌歌手Takeoff遭槍擊身亡

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

台北1地區不像在台灣！居民神自信驚呆他

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面