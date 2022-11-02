台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

▲台灣雨極在宜蘭南澳西帽山。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）



記者陳俊宏／台北報導

台灣「新雨王」出爐！天氣風險公司表示，位於宜蘭南澳鄉的「西帽山」，10月就累積非常誇張的4574毫米，今年年雨量更推到9527.5毫米的驚人數字，距離破萬大關已近在咫尺，很有機會成為台灣第一個年雨量正式紀錄破萬的地點。

天氣風險在臉書說，以前小時候大家經常會聽到一個世界降雨最多地點的地名，那就是位於印度北部的乞拉朋吉，這個位於喜馬拉雅山南側、恆河下游的小鎮，因為週邊是一個向南開口的山坳，面迎每年西南季風的旺盛水氣，曾經在1960年8月到1961年7月這一年之間，出現了2萬6461毫米的年降雨量，因此奪得了「世界雨極」的稱號。

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天氣風險指出，台灣也是一個年雨量非常充沛的島嶼，那麼台灣的雨極又是在什麼地方呢？根據過往的氣象資料紀錄，台灣的雨極似乎是位於新北市平溪區的火燒寮，當地位於基隆河谷的上游，每年到了秋冬季節的東北季風期間幾乎是每天都在下雨，年平均雨量為6558毫米，曾經在1912年創下年雨量8048毫米的紀錄。

天氣風險表示，另一個大家比較熟知的地點是位於新北市萬里區的大坪，這個測站在去年底由氣象局舉辦的台灣降雨王評選中，以年平均雨量6533毫米，奪下近10年來降雨最多地點的頭銜。

▼西帽山10月雨量4574毫米飆破紀錄。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



天氣風險解釋，大坪降雨量這麼多的原因同樣是因為面迎東北季風，導致秋冬季節長時間降雨的關係，看起來影響台灣降雨的西南以及東北兩大季風系統，東北季風短期的降雨量雖然不像西南季風那樣暴力，但是以長時降雨的續航力以及最後的總累積跟年平均降雨量來看，東北季風還是略勝一籌。

天氣風險提到，不過，這個台灣雨極的寶座到了今年似乎又即將有所改變，位於宜蘭南澳鄉的新設測站西帽山異軍突起，這個站2018年才架設，主要的降雨量來源也是包括颱風環流以及東北季風的降雨，過去幾年的表現並沒有特別亮眼。

天氣風險說，但經過今年9月到10月連續幾次颱風或熱帶擾動、東北季風共伴效應的降雨轟炸後，9月累積雨量就達到1273毫米，10月更是非常誇張的4574毫米，光10月雨量值已遠遠多於台灣大多數地方的年雨量值。

天氣風險指出，同時也直接把西帽山今年的年雨量，累積推到了9527.5毫米的驚人數字，距離破萬大關已經是近在咫尺，很有機會成為台灣第一個年雨量正式紀錄破萬的地點，也即將成為台灣雨極寶座的新衛冕冠軍。

文中寫道，隨著政府單位架設雨量自動站的地點越來越多，以往台灣許多不為人知的氣象紀錄也跟著一一被揭開，或許還有比西帽山更會下雨的地點，還沒被發現也說不定，資料越來越多，其中這些有趣的地方很值得大家一起共同來發掘。