4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃

▲今天降雨趨緩。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今日（2日）東北部局部地區仍有「劇烈降雨」的機率；周五、周六冷空氣南下，平地最低氣溫約可降至16度左右。中央氣象局預報員黃恩鴻提醒，周五到周日北部、東半部有局部短暫雨，中南部因南方雲系北移影響，有零星短暫雨。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

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氣象局今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周四桃園以北、東半部仍有些降雨機率，其中基隆北海岸、東北部降雨較持續，有局部大雨，新竹以南多雲可見陽光，但雲量多偶有零星飄雨。

黃恩鴻說，周五東北季風再增強，影響到周日，北部、東半部有局部短暫雨，中南部因南方雲系北移影響，雲量更多、降雨機率提高，有零星短暫雨；下周一、下周二東北季風減弱，水氣逐漸減少，東半部和北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴可見陽光。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



一周高溫部分，黃恩鴻表示，今天北部23-25度，其他地區27-30度；周四北部25-27度，其他地區29、30度；周五有波降溫，北部22、23度，其他地區27-30度；周六、周日北部21度，其他地區25-27度；下周一回暖，北部24、25度，其他地區28-30度。低溫部分，他指出，周六、周日較涼，北部預估19度，其他地區19-21度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，共伴效應雖減弱，今日迎風面大台北及東半部有局部雨，東北部局部地區仍有劇烈降雨的機率。

吳德榮分析，周四至周六受東北季風影響，台灣附近水氣仍多，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，中南部大多為多雲時晴的天氣、偶有局部短暫雨的機率：周五、周六冷空氣南下、氣溫降，北台偏涼微冷、中南部早晚涼冷，平地最低氣溫約可降至16度左右。

▼氣象局提醒這兩天的天氣。（圖／氣象局）

