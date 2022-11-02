　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃

（圖／氣象局）

▲今天降雨趨緩。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今日（2日）東北部局部地區仍有「劇烈降雨」的機率；周五、周六冷空氣南下，平地最低氣溫約可降至16度左右。中央氣象局預報員黃恩鴻提醒，周五到周日北部、東半部有局部短暫雨，中南部因南方雲系北移影響，有零星短暫雨。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周四桃園以北、東半部仍有些降雨機率，其中基隆北海岸、東北部降雨較持續，有局部大雨，新竹以南多雲可見陽光，但雲量多偶有零星飄雨。

黃恩鴻說，周五東北季風再增強，影響到周日，北部、東半部有局部短暫雨，中南部因南方雲系北移影響，雲量更多、降雨機率提高，有零星短暫雨；下周一、下周二東北季風減弱，水氣逐漸減少，東半部和北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴可見陽光。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

一周高溫部分，黃恩鴻表示，今天北部23-25度，其他地區27-30度；周四北部25-27度，其他地區29、30度；周五有波降溫，北部22、23度，其他地區27-30度；周六、周日北部21度，其他地區25-27度；下周一回暖，北部24、25度，其他地區28-30度。低溫部分，他指出，周六、周日較涼，北部預估19度，其他地區19-21度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，共伴效應雖減弱，今日迎風面大台北及東半部有局部雨，東北部局部地區仍有劇烈降雨的機率。

吳德榮分析，周四至周六受東北季風影響，台灣附近水氣仍多，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，中南部大多為多雲時晴的天氣、偶有局部短暫雨的機率：周五、周六冷空氣南下、氣溫降，北台偏涼微冷、中南部早晚涼冷，平地最低氣溫約可降至16度左右。

▼氣象局提醒這兩天的天氣。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
黃湘怡離婚「金色小麥」小開！　玩交友APP熱戀洋男
台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米
原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！
4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃
聯航空少台北違規過馬路遭撞慘死　保時捷酒駕男身分曝光
快訊／飄髮哥奈許下台！　籃網開季戰績不佳撤換總教練

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

「三重威脅」病毒恐大亂鬥　醫籲做2事：台灣別步上後塵

男友媽「喪屍般發狂」狠咬10秒　她大腿瘀青怒問：正常嗎

確診隔離5+0最快今拍板！專家曝「實施2指標」　戶外可同步解封口罩

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

這間廟「合法吃霸王餐」　蔡阿嘎湯裡浮出明牌！大嬸急問號碼

「板南線雪乳妹」桃機辣秀F級南半球　下半身側面剩3條綁帶

捷運阿姨「頭插30根針」如養鬼吃人！　身分曝光竟是網紅媽

4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

國1汐止交流道走山！告示牌沖毀、車道遭掩埋　車流嚴重回堵

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

「三重威脅」病毒恐大亂鬥　醫籲做2事：台灣別步上後塵

男友媽「喪屍般發狂」狠咬10秒　她大腿瘀青怒問：正常嗎

確診隔離5+0最快今拍板！專家曝「實施2指標」　戶外可同步解封口罩

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

這間廟「合法吃霸王餐」　蔡阿嘎湯裡浮出明牌！大嬸急問號碼

「板南線雪乳妹」桃機辣秀F級南半球　下半身側面剩3條綁帶

捷運阿姨「頭插30根針」如養鬼吃人！　身分曝光竟是網紅媽

4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

周天成直落二擊敗世錦賽銅牌趙俊鵬　晉級海洛公開賽16強

Lulu《婚禮歌手》悄收攤近1個月「起死回生」！　不停播主因曝光

盧廣仲雨中騎車「2比基尼妹緊貼後座」！　後照鏡拍到斷裂

直擊安心亞「喝醉現身飯店門口」！路都沒法走…癱靠人肩膀全被拍

黃湘怡「早分居」斷了11年豪門婚！　前夫悲發聲：最愛都不在身邊

推特藍勾勾要收費了！　馬斯克推首波大變動：每月付257元

黃湘怡爆「2年前早離婚」！類官宣恢單露餡　與尪分道揚鑣各尋新歡

台南防風林狗啃屍案起底！藥頭殺藥腳　3年前1事埋殺機

同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

生活熱門新聞

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

男騎士上路「球拍掛胸罩」！她困惑：怎上去的

周末冷空氣＋雨彈齊轟　放晴時間曝

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

短髮Coser「全身只穿外套」拉鍊大開　活動現場被圍拍

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

她桃機辣秀F級南半球　側面剩3條綁帶

確診隔離5+0！專家：戶外口罩也可解封

突湧現退貨潮！他曝背後原因　網：根本奧客

更多熱門

相關新聞

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

台灣「新雨王」出爐！天氣風險公司表示，位於宜蘭南澳鄉的「西帽山」，10月就累積非常誇張的4574毫米，今年年雨量更推到9527.5毫米的驚人數字，距離破萬大關已近在咫尺，很有機會成為台灣第一個年雨量正式紀錄破萬的地點。

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

11縣市豪大雨特報　入夜炸雨彈

11縣市豪大雨特報　入夜炸雨彈

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮黃恩鴻

讀者迴響

熱門新聞

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

美饒舌歌手Takeoff遭槍擊身亡

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

台北1地區不像在台灣！居民神自信驚呆他

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面