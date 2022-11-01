7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

▲今天台灣附近水氣仍多。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

7縣市大雨特報！中央氣象局預報員趙竑表示，今天（1日）持續受到奈格颱風水氣和東北季風影響，各地仍有降雨機率；另外，預估奈格今有機會「曇花一現」增強為中度颱風。氣象專家吳德榮提醒，今日、周三北部、東半部仍應防「劇烈降雨」。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣

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氣象局發布「大雨特報」，東北季風及奈格颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，蘭嶼已有大豪雨發生；今日大台北、東半部（含蘭嶼、綠島）地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局也持續發布「陸上強風特報」，東北季風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天持續受到奈格颱風水氣和東北季風影響，各地仍有降雨機率，其中基隆北海岸、東北部和大台北地區雨勢較大、較持續，而基隆北海岸、東北部和大台北山區有局部大雨或豪雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑提到，奈格颱風今慢慢遠離台灣，有機會「曇花一現」增強為中颱，但因馬上就要接近陸地，之後強度就會下降，預估往雷州半島到海南島移動；而榕樹颱風所處環境條件沒那麼好，今有機會慢慢減弱為熱帶低壓，對台灣不太有影響。

趙竑說，周三東北季風稍減弱，周三、周四桃園以北、東半部降雨為主，基隆北海岸和東北部可能降雨稍持續，其他山區有零星短暫雨；周五東北季風再增強，影響到下周一，北部、東半部局部短暫雨為主，中南部山區有零星飄雨。

一周溫度部分，趙竑表示，今晨各地低溫19-21度，北部白天高溫21、22度，其他地區27度以上、甚至接近30度；周三清晨仍較涼，周三白天起北部高溫回升到23、24度，其他地區變化不大，這種溫度型態會維持到周五；周六又慢慢降溫，預估最低溫時間出現在周日清晨，各地介於19-21度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日共伴效應雖逐漸減弱，迎風面北部、東半部仍應防局部性劇烈降雨的發生，尤其山區多日大量降雨，土石含水已飽和，應慎防坍方、落石及土石流，中南部天氣逐漸好轉；周三迎風面東北部及大台北局部地區仍有劇烈降雨的機率。

▲▼奈格今有機會變中颱。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

