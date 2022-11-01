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「一坨紫色強對流」國家警報響！鄭明典：好緊張　狂風暴雨影片曝

記者陳俊宏／綜合報導

中央氣象局長鄭明典發文，貼出今天（1日）清晨的衛星雲圖，可見有一大坨紫色強對流雲團。他表示，「好緊張！台灣東側的強對流系統，可能只有蘭嶼感受到它的威力，太強了！」一名蘭嶼椰油國小老師在臉書貼出深夜狂風暴雨影片，只見宛如颱風天，他還收到「國家級警報」。

▼鄭明典說，「好緊張！台灣東側的強對流系統。」（圖／翻攝鄭明典臉書）

（圖／翻攝鄭明典臉書）

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鄭明典在臉書說，「模式有點跡象，但是時間、範圍、強度都沒對上，只能靠即時預報系統提供預警！留個紀錄！」有網友詢問，這塊雲帶不會往西飄往台灣嗎？鄭回「不會」。

蘭嶼周一深夜狂風暴雨，氣象局10時許也發布「災防告警訊息」，提醒將有大雷雨。天氣風險公司在臉書說，蘭嶼被最劇烈回波掃中，蘭嶼高中時雨量108毫米，3小時累積雨量達207.5毫米，達到「短時大豪雨」等級。根據氣象局觀測，蘭嶼高中最近12小時雨量達239.5毫米，所幸最劇烈風雨已過，但氣象局仍發布「大雨特報」。

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲▼蘭嶼周一深夜狂風暴雨。（圖／翻攝天氣風險臉書、氣象局）

（圖／氣象局）

蘭嶼鄉公所今凌晨也在臉書PO文，公布大雨帶來的災害彙整，多處路面積水、土石流，低窪路段甚至淹水達到30公分，詳細狀況如下：

● 椰油虎頭坡低窪處路段，水淹約30公分，車輛行駛請注意安全。
● 加油站前、舊公所牌樓前路面積水、土石流，車輛行駛請注意安全。
● 7-11前路面積水、土石流，車輛行駛請注意安全。
● 東80線，椰油往洞口方向，路肩邊坡土石崩塌，雙向車輛無法通行，請繞道行駛東81線，並注意車輛行駛安全。

超大對流胞深夜掃蘭嶼！時雨量飆108毫米　多處土石流（圖／翻攝自Facebook／蘭嶼鄉公所、天氣風險WeatherRisk）

▼▲蘭嶼多處路段出現土石流。（圖／翻攝自Facebook／蘭嶼鄉公所／下同）

超大對流胞深夜掃蘭嶼！時雨量飆108毫米　多處土石流（圖／翻攝自Facebook／蘭嶼鄉公所、天氣風險WeatherRisk）

超大對流胞深夜掃蘭嶼！時雨量飆108毫米　多處土石流（圖／翻攝自Facebook／蘭嶼鄉公所、天氣風險WeatherRisk）

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超大對流胞深夜掃蘭嶼！時雨量飆108毫米　多處土石流（圖／翻攝自Facebook／蘭嶼鄉公所、天氣風險WeatherRisk）

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