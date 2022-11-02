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台灣真的在移動！「9年變化圖」網驚：離大陸越來越遠　氣象局解答

▲氣象局在全臺灣建置超過 160 個「全球導航衛星系統」測站，進行大地測量。（圖／翻攝自Facebook／報地震－中央氣象局）

▲氣象局長鄭明典分享9年變化圖指出「台灣真的在動」。（圖／翻攝自Facebook／報地震－中央氣象局）

記者李宜秦、李佳蓉／台北報導

台灣位處板塊交界處，近來地震頻繁。中央氣象局地震測報中心使用Gamit繪製2009～2018年台灣絕對速度場／相對速度場示意圖，就連氣象局長鄭明典也直呼「台灣真的在動」，有不少網友則笑稱，「離對岸越來越遠」。針對此說法，氣象局解答，台灣確實往東移動，不過若要確定是否遠離中國，須將其板塊移動一併納入才能討論。

鄭明典近日PO出一張「9年變化圖」讓不少網友看了驚呼，「真的一直動」、「所以腳下這塊孕育＆承載著我們的土地是有生命的」、「難怪一堆鑑界糾紛」。不過，也有網友提出質疑，「所以我們會離對岸越來越遠嗎？」

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對此，氣象局地震中心回應，台灣確實是往東移動，但移動的方向是相對於整個地球的地形，如果也觀察中國大陸的變化，中國也有可能是朝東的方向移動，只是速度大小與台灣不同，所以如果要確定「台灣是否遠離中國」，還必須將中國板塊的移動情況一併納入比較，才能討論

氣象局表示，已在全台灣建置超過160個「全球導航衛星系統」測站，結合各單位的建置成果，台灣已有超過450個連續觀測站，進行大地測量，建立台灣大地變形的資料庫。

從地表來看，大型地震會造成明顯的地表位移，像是車籠埔斷層的錯動，為台灣地表帶來一道劇烈的、長達105公里的傷痕，斷層上盤的水平位移為1公尺～9公尺不等，而在大甲溪更出現地殼抬高、落差5公尺的瀑布景觀。

氣象局指出，除了地震期間，在短短數十秒內出現的「同震滑移」之外，地震前（間震期）、地震後（震後期），斷層也都有「偷偷」地亂動。

氣象局表示，地殼不只在地震時會動，平時地殼在「累積能量」的過程中，就會在地表出現非常微量的變形，或者是小小的、不起眼的地震。地球科學家就是透過這個原理，長期連續監測台灣地表的一舉一動，希望可以找出大地震發生前的徵兆。

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