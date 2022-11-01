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蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意　以「青年創業」拋新政策

▲▼ 蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意 。（圖／翻攝影片）

▲蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意。（圖／翻攝影片，下同）

記者崔至雲／台北報導

選舉倒數，各候選人都拋出各式政見，希望民眾可以用最簡易的方式了解他們想傳達的意思。國民黨台北市長候選人蔣萬安今（1）日在臉書上PO出「快來問蔣」影片，他化身成「運將」傾聽台北人的真實心聲，並以「青年創業」作為這次主題，而乘客湯先生也給了蔣萬安新的政策靈感。

蔣萬安在臉書以，「『快來問蔣』他來當運將-青年創業」作為主題，他提到，大家還記得2015年跟2019年的「萬安共乘車」嗎？「快來問蔣」取「運將」的諧音，由他開車帶著「市民頭家」前往目的地。

蔣萬安認為，他想駕車載市民到達的不僅是實體下車點，更要一起前往這座城市的願景跟目標。他在車上跟市民朋友沿路討論市政，從這些對談得到政策靈感，這次我們談的主題是「青年創業」。

▲▼ 蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意 。（圖／翻攝影片）

蔣萬安提到，乘客湯先生是一位創業家，他問湯先生為什麼辭去教職冒險創業？他的孩子童言童語代答「因為要把我們生下來還要照顧我們」；是的，「每個創業者都有想要捍衛的夢想」，照顧家人就是湯先生的最大動力。

蔣萬安說，湯先生提到創業家很需要獲得「資源整合」；蔣則分享在美台兩地擔任新創律師的觀察，矽谷的精神是勇敢、創新、不怕失敗、開放、多元、包容。矽谷創業家樂意做資源交流，投資人更能承受風險，關心團隊潛力更勝於一時表現。台北創業者需要的不僅是辦公空間跟申請政府補助，還需要資源、服務、人才、資金、交流、學習、經驗分享。

蔣萬安也謝謝湯先生在車上給他的政策靈感，啟發他提出了「挺新創，真有力」政策，分別是：投資金、匯人才、促成交。希望讓台北成為創業者成就夢想的寬廣舞台，並打造成新創友善的城市。
 

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