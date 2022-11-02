她買鬼滅之刃「上弦三」造型隱眼！試戴氣炸：根本看不到路

▲女子購買鬼滅之刃的造型隱形眼鏡，結果戴上後看不到路。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

動漫「鬼滅之刃」相當火紅，各商家也推出特色周邊，藉此吸引錢潮。不過，一名女子上網購買該款動漫人物的特色隱眼，收到的卻是另一名角色的造型隱淺，且戴上後「完全看不到路」，商家也直接不回應，讓她氣炸喊檢舉，「希望大家不要再被騙了。」

這名女子在「爆料公社」分享，她在臉書某個社團購買了動漫「鬼面之刃」人物的特色隱形眼鏡，收到後才發現，收到的是其他角色的眼睛造型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女子收到以後感到十分擔憂，就怕看不到路，結果還真的看不到。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



當時女子與商家溝通，對方也告知「發錯了」，會與廠商核對，並承諾隔天上班會處理。這時女子又發出了第二個疑問，收到的其中一副「上弦之三」的隱形眼鏡並沒有開口，讓她擔憂是否看得到，「該不會帶（戴）上去全盲吧？」

聽到賣家掛保證「有透視」，女子於是親身嘗試，沒想到戴上以後，竟完全看不到路，遮住另外一隻眼睛以後什麼都看不到，讓她相當憤怒，且賣家不斷敷衍，氣得她終於受不了，告知對方「欠檢舉是不是，等著被罰錢吧！」

女子也不禁奉勸，只是單純喜歡動漫，想買角色的隱形眼鏡來試戴，花了1,800元，卻遭網路賣家詐騙，希望大家能多加留意，不要再有人落入陷阱。

▼女子購買鬼滅之刃的造型隱形眼鏡，結果看不到路，賣家還不斷敷衍，讓她氣炸了。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



貼文曝光後，也有不少網友留言驚喊，「之前我有看過～後來猶豫一下就沒買，這太誇張」、「前陣子在找隱眼有看到這家，本來有點想買，但後來還是覺得找百貨專櫃的買好了」、「我原本要買，但聽到1800買一送一就不買了。好險沒買欸」、「原來…這間不能買！感謝分享～我的半年拋快到了，才在考慮這家。」

此外，也有動漫迷在下方流言調侃，「你一定沒有吃人」、「鬼瞎隊」、「戴上去後會使用破壞殺羅針嗎」、「原來當初猗窩座在拿摸惡劣的情況下打贏大哥！炭治郎錯怪他了」、「可能要練一下鬼之呼吸」、「廠商用心良苦，為了讓你學會感知能力」、「要會血鬼術才看的到。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完