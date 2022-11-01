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來去新北農家DO一日　新北推秋冬3條農遊小旅行

▲來去新北農家DO一日 新北推秋冬3條農遊小旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲「藍鵲茶採茶體驗與生態守護」體驗古法採茶、製茶。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了讓大家更加認識新北市各區特色農業及生態環境，新北市有各式特色農業和生態環境，為了帶領民眾體驗各區特色，農業局於秋冬期間推出「藍鵲茶採茶體驗與生態守護」、「信鳥到站。田寮洋龍門小旅行」及「石碇森之光。十八重溪小旅行」等3條共6梯次特色的農遊小旅行，有興趣的民眾即日起開放報名。

農業局指出，臺灣藍鵲茶是新北市坪林區在地品牌，創辦人黃柏鈞以「流域收復」的微型運動策略，將北勢溪的三個支流，透過一個個集水區的茶園契作，為生產、生活、生態共榮的最佳典範。「藍鵲茶採茶體驗與生態守護」活動帶領大家來到坪林茶園，戴上斗笠、穿上袖套，體驗古法採茶、製茶。

▲來去新北農家DO一日 新北推秋冬3條農遊小旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲「信鳥到站-田寮洋生態」帶領大家至田寮洋觀賞候鳥停棲身影。

另外，貢寮區田寮洋位於雙溪河下游的平原，除了有廣闊的水稻田外，也有次生林、旱田、草澤、埤塘等多元地貌，因此吸引多種鳥類駐足，目前田寮洋已記錄到的鳥種超過340種，是台灣東北角重要的候鳥驛站，而除了鳥類，在此區域也有食蟹獴、柴棺龜、台灣吻鰕虎等生物的蹤跡。

農業局表示，市府輔導在地農友友善生耕作，並協助水田提早於每年的10月底之前完成翻犁，增加冬候水鳥的棲地面積，而且田寮洋位於福隆火車站與貢寮火車站之間，鐵道貫穿整個平原，除了賞鳥之外，多元環境所堆疊而成的美麗地景與鐵道，因此「信鳥到站。田寮洋龍門小旅行」上半日也將帶領民眾欣賞候鳥停棲身影，走訪水田風光，下半日則有一日漁夫行程，前往龍門社區示範漁村，體驗捕鰻文化，品嚐牽罟飯。

▲來去新北農家DO一日 新北推秋冬3條農遊小旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲「石碇森之光。十八重溪小旅行」探訪由廢棄煤礦宿舍改造的螢火蟲書屋。

最後一條路線「石碇森之光。十八重溪小旅行」將走訪鄰近水源保護區的石碇區，位於十八重溪聚落的螢火蟲書屋、從荒蕪工寮變身休閒園區的LOFT17等，適合親子探遊。該行程將帶領民種探訪由廢棄煤礦宿舍改造的螢火蟲書屋，還有荒蕪工廠整修的休閒園區，感受青農的創生活力，再體驗手作靈芝香菇元寶餃、醬料，豐富味覺饗宴。

農業局長李玟表示，持續整合新北各區農業特色、生態及自然地理環境等資源，推出「來去農家 DO一日」一系列在地農遊，相關活動資訊都會陸續公告在「來去農家DO一日」網站的「農遊歲時曆」，喜歡生態、特色農業及四季農產品的民眾千萬不要錯過。

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