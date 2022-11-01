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新北第5選區／王淑慧周末邀選民看電影！　彭盛韶找妻合作競選歌曲

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲王淑慧和選民互動。（圖／翻攝自王淑慧臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉倒數不到1個月，各個候選人抓緊最後時間衝刺。新北市第5選區無黨籍候選人王淑慧將在本周六舉行社后總部成立大會，邀請選民一起看電影；無黨籍候選人張家維、郭柏成等人則是不畏風雨上街拜票；時代力量候選人彭盛韶選擇和妻子合作競選主題歌曲《七七彭彭》，想用歌曲力量讓更多人記住自己。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲王淑慧將在周六舉行社后總部成立大會。（圖／翻攝自王淑慧臉書）

王淑慧在臉書表示，11月5日上午將舉行社后總部成立大會，想邀請民眾一起來看電影，因為擔心下雨會影響活動，因此特別借了國光公園活動中心，希望民眾可以共襄盛舉，「淑慧誠摯邀請您帶阿孫一起來看電影，現場好吃好玩又好喝等您來嘿」。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲張家維上街拜票。（圖／翻攝自臉書）

張家維把握時間增加自己的能見度，今（1）日一早不畏風雨就騎著機車出門，並在背後掛上大大的19號牌子，並在華江橋拉起布條，希望能在民眾心中留下深刻印象；小民參政歐巴桑聯盟候選人張淑惠今早也到街頭和選民互動拜票，「微雨舒適，祝大家今日順利有好運」；無黨籍候選人郭柏成則是到環南市場拜票，不僅站在門口和民眾打招呼，也和店家互動拍照。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲▼張淑惠和郭柏成也上街拜票。（圖／翻攝自張淑惠、郭柏成臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

民進黨候選人黃淑君和石一佑分享同一條資訊，新北市長候選人林佳龍將在3日舉行板橋區競選總部成立晚會，屆時行政院長蘇貞昌、立委張宏陸、羅致政將到場，活動上也有邀請知名歌手許志豪、謝宜君、吳淑敏、潘芳烈樂團演唱歌曲。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲▼黃淑君和石一佑一起替林佳龍宣傳。（圖／翻攝自黃淑君、石一佑臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

彭盛韶則公布競選主題曲《七七彭彭》，特別結合了自己的姓氏和號次，還和妻子史茵茵合作，獨特嗓音配上好記的歌詞相當洗腦。他也說從即日起全板橋的民眾都有機會聽到這首歌在街上跑，希望大家一起支持力挺。

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