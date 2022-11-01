民眾黨許瑞宏獲跨黨派推薦！台中街頭高掛與盧秀燕合照看板

▲許瑞宏獲盧秀燕支持，在路口掛上2人合體看板。（圖／許瑞宏競選總部提供）

記者白珈陽／台中報導

選舉進入最後倒數，民眾黨台中市中區西區市議員候選人許瑞宏，近日在路口分別高掛與台中市長盧秀燕，以及與民眾黨黨主席、台北市長柯文哲的合體看板，訴求跨黨派推薦，呼籲「藍白綠各一席」，為中區西區三席市議員席次保留一席空間。

許瑞宏在英才路與向上路口、大業路與精誠路口、國美館前等重要路口，豎立與盧秀燕的聯合看板，訴求「藍白綠各一席，監督市政，公平有效率」，註明「盧秀燕真心推薦」；另外在五權西路忠明南路口，高掛柯文哲推薦的聯合看板，形成藍、白共同推薦的有趣現象。

「一黨獨大、兩黨惡鬥、三強鼎立！」許瑞宏說，中央執政黨一黨獨大，完全執政的弊端逐漸浮現，在野黨卻沒有足夠的監督制衡力量，反而陷入藍綠惡鬥。希望選民給白色力量一個機會，形成「三強鼎立」，讓中間選民改變台灣傳統的政治結構，「中間，才是最好的選擇。」、「有政黨的支持才是有效的選擇。」

▲許瑞宏得到民眾黨黨主席、台北市長柯文哲推薦。（圖／許瑞宏競選總部提供）

許瑞宏表示，這次選舉，民眾黨在台中市並沒有提名市長候選人，盧秀燕的政績有目共睹，所以他很支持盧市長連任，希望在盧秀燕帶領下，台中會更好，「很感謝盧市長願意不分黨派，提攜新人後輩。所以這次瑞宏不只掛上與柯主席的合照，還有盧市長的推薦看板。」

許瑞宏指出，中區西區市議員席次共3席，過去不是「2藍1綠」，就是「2綠1藍」，他主張「藍白綠各1席」，如果有機會當選，白色力量代表的中間色彩，沒有傳統包袱，在市政的監督上，只要有道理都可以合作，只要該批評的都會嚴加監督，市政運作才會公平又有效率，「台中需要一個能做事的市長，中區西區也需要一個會做事的新議員。藍白綠各一席，才是台中市民的福氣。」