租金漲1倍！彰化12年火鍋名店大仲馬之宴宣布停業　當地饕客崩潰

▲彰化火鍋名店大仲馬之宴宣布只營業到明年1月31日，於2月1日正式歇業。（圖／翻攝自Facebook／大仲馬之宴彰化店）

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

繼夜市爌肉店無預警宣布停業，彰化知名火鍋店「大仲馬之宴」今日也在臉書粉專上，突然宣布將於明年2月1日歇業，業者表示，因租金從10萬被要求漲到20萬，租金協調無果，只能忍痛結束營業。消息一出，網友紛紛錯愕表示「我不能接受，這是彰化最優質的店」、「彰化好吃的店又要收一間了」、「會哭欸，彰化只有這個能吃啊」

彰化的大仲馬之宴是當地有名的火鍋店，創立在2010年，經營至今已過12年，是許多當地人心目中吃火鍋的首選。不料業者今日突然在臉書上發文，宣布大仲馬之宴將營業到明年（2023）1月31日止，2月1日將正式結束使命。

業者表示，一直有在跟房東協調租金，租金從原本的10萬被要求漲到20萬，而且是一年一約，讓店家感到非常無奈，也為此煩了好長一段時間，新地點也找了2、3年，但確實累了，只能忍痛歇業。

即將歇業的消息一出，引來廣大饕客關注，有網友遺憾的表示「我不能接受，這是彰化最優質的店」、「彰化好吃的店又要收一間了」、「會哭欸，彰化只有這個能吃啊」，也有人說「都是租金惹的禍」、「租金很誇張」、「萬惡的租金 ，也不想想疫情這麼嚴重，已經不好經營了，還要漲租金」。