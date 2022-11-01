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「鑫順一號」彰化外海沉沒！海巡出動搜救　12船員漂流一夜未尋獲

▲▼貨輪彰化外海「故障沉沒」！5人棄船獲救　12人海上漂流失蹤，海巡出動艦艇搜救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲海巡昨夜出動艦艇搜救，但事故海域海象不佳，風浪相當大。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

巴拿馬籍貨船XING SHUN 1(鑫順一號)昨(10月31日)下午3時許在彰化風場航道東側發生主機故障棄船，船上17名印尼籍船員中有5人被附近的長源號貨櫃輪救起，另外12人則搭救生艇尚在漂流下落不明。經海巡大型艦艇及空偵機搜索現場海域後，截至今(1日)上午仍未尋獲12名船員，目前搜救行動仍在持續中。

據了解，鑫順一號10月30日上午在高雄港外海才因遭強浪襲擊，導致船上1人頭部受傷及小腿骨折、1人大腿骨折及1人臉部受傷，經空勤總隊出動2架黑鷹直升機，在約3公尺高的大浪中，與海巡人員協力將3名印尼籍船員載回送醫，不料31日又傳出主機故障棄船。

航港局中部航務中心昨表示，巴拿馬籍水泥運輸船鑫順一號原本要駛入台中港，不料31日下午3時30分許在彰化風場航道東側緩衝區距岸14海里處主機故障棄船，17名船員紛紛坐上救生筏等待救援，其中5人被路過的長榮公司長源號貨櫃輪救起，另外12人乘坐救生筏尚在漂流下落不明，而鑫順一號最終也於31日晚間8點45分沉沒。

航港局中部航務中心獲悉後已成立緊急應變小組，並掌握12名船員救生艇初步位置，海巡署也出動艦艇、空偵機針對該海域展開搜索，無奈現場天候、海象極差，截至今上午8時許仍未有結果，目前海巡及空勤總隊仍在持續搜救中。

▼鑫順一號30日才在高雄港外海遭強浪襲擊，導致船上船員受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄港外海貨輪遭強浪襲擊！3船員頭、腳受傷求救，空勤出動救援。（圖／記者賴文萱翻攝）

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關鍵字：

彰化貨船鑫順一號海巡

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