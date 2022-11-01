快訊／恐怖！彰化某國中整建PU跑道　意外挖出一具人類白骨

▲彰化某國中校內挖出白骨。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化某國中今(1日)上午在校內籃球場PU跑道進行整建工程，不料卻意外挖出一具白骨，嚇壞當場所有人，急忙報警處理。警方指出，今接獲通報後，隨即派員前往了解，初步調查，確定該具白骨為「人骨」，目前已將骨頭撿拾完畢，後續將送往鑑識確認身份，以釐清案情。

據了解，該校多年以前曾是墓地，此次整建PU跑道意外發現白骨，但目前尚無法確定是以前墓葬的遺體、抑或是遭到兇殺的死者，詳情還有待檢警進一步釐清。