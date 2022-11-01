彰化80年名店「阿泉爌肉飯」11／2重新開張　饕客嗨翻：用力吃回來

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

身為爌肉飯天堂的彰化，日前接連傳出「夜市爌肉飯」結束營業、「魚市場爌肉飯」也要頂讓，以及家傳三代的「阿泉爌肉飯」也暫停營業，讓當地饕客集體崩潰。但昨（31）日終於傳出好消息，「阿泉爌肉飯」宣布結束內部整修結束，將於11月2日重新開張！

▲彰化名店阿泉爌肉飯日前宣布暫停營業。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

先前彰化名店夜市爌肉飯、魚市場爌肉飯先後宣布結束營業、頂讓消息，引發熱議，沒想到又有第3間店「阿泉爌肉飯」暫停營業，所幸只是進行內部整修，讓在地人與饕客們鬆了一口氣。

阿泉爌肉飯原本預計從10月19日至29日進行整修，30日重新營業，然而業者24日在臉書粉專PO文表示，因修繕工程延宕，無法如期營業，正式的營業時間將會擇期公告，讓當地食客紛紛哀號。

阿泉爌肉飯業者謝泊宏指出，他們店面是老房子，有許多損壞的地方，年關也到了，趁此時趕緊整理，為了讓來店的顧客們都能有個更舒適的用餐環境。

31日下午，阿泉爌肉飯開心宣布，將於11月2日正式營業，請舊雨新知蒞臨享用美食，網友們興奮表示「Ya阿泉強勢回歸」、「把休息的份都吃回來…」、「我還以為彰化的控肉飯都說好了一起停業」，期待重新開張的那天。

阿泉爌肉飯經營已經80多年，傳承3代，嚴選溫體豬「腿庫」，香Q滑嫩的口感，博得饕客的一致讚揚，營業時間從早上7點到下午1點，疫情期間，人潮依舊源源不絕，尤其年菜首選的「腳庫」滋味更是一絕。