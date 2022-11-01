台灣科學節起跑「9天近千場活動」　教長：盼落實2050淨零轉型

記者許敏溶／台北報導

第三屆台灣科學節預計本週六（5日）起一連舉行9天，今年將有超過50個單位舉辦近千場活動，教育部長潘文忠今（1日）在起跑記者會上表示，今年以「擘劃環境永續的藍圖」為活動主題，希望落實2050淨零轉型，而2050淨零排放也是國家目標，期盼透過科學節活動讓民眾接觸更多科普知識，讓大小朋友一起參與、一起編織擘劃環境永續的藍圖。

▲台灣科學節預計本週六起一連舉行9天，今天舉行起跑記者會。（圖／記者許敏溶攝）

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台灣科學節邁入第三屆，今年以「擘劃環境永續的藍圖」為主題，今天下午在潘文忠、國科會主秘林廣宏等人參與下，舉行開跑記者會，潘文忠在致詞時表示，今年科學節結合教育部與國科會等24個政府部門、4所大專校院、22個民間單位與9個贊助企業與基金會合辦，總計將舉辦930場活動，像是「影展與展覽」226場次，「科學競賽」31場次，「工作坊」223場次，「科學市集」102場次。

▲2022年台灣科學節預計本週六起一連舉行9天，今天舉行起跑記者會，由桃園瑞塘國小舞蹈團進行場表演。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠指出，聯合國提出針對2050年提出17項永續指標，幾乎是全世界共同關心與希望實踐的議題，尤其是氣候變遷議題，關係到每一個人，就像這幾年的新冠肺炎疫情一樣，在哪裡都會碰到，共識也最高。

潘文忠表示，各國陸續提出2050淨零排放目標，蔡英文總統也在去年的世界地球日提到，台灣以2050淨零排放目標為國家目標，將陸續透過能源與產業轉型，以及整體社會共同去面對，希望透過今年科學節近千場活動，讓民眾可以接觸更多科普知識，從中瞭解如何利用科學過好的生活，如何應用更好的科學素養，來照顧與保護這個地球，讓大小朋友一起參與與編織，擘劃環境永續的藍圖。

▲潘文忠台灣科學節起跑記者會上，邀請大小朋友一起參與相關活動。（圖／記者許敏溶攝）



今年科學節響應全世界「2050淨零排放」目標，教育部表示，特別規劃特色的展演活動，像是國立海洋科技博物館推出「海洋永續廚房」，由食材的挑選進階帶入沿岸汙染及過度捕撈等生態問題；全新開幕的國立台灣科學教育館，生物多樣性常設展「找家-回到人與萬物共存的希望星球」為核心，將全館打造成一條奇幻的登山路徑，建構民眾對家園永續藍圖的想像，各項活動訊息可參閱官方網站或臉書粉絲專頁。