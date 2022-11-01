目睹身邊女孩「5分鐘斷氣」！她絕望卡梨泰院人堆　父親拼死遞出小孩

▲民眾獻花哀悼。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

南韓首爾梨泰院萬聖節活動發生踩踏事件，累計死亡人數156人，151人受傷，其中遇難外國人增加至26人，引發國際關注。在場的中國籍民眾餘悸猶存表示，親眼見到矮個子女生在她面前嚥氣，旁邊的外國男子還吐血在她身上；另外，現場有父親拚命地想將孩子遞出來。

根據陸媒《新京報》報導，徐青（化名）指出，當時覺得人太多，原本已經要回家，沒想到剛走到一半就被卡住，沒辦法動，突然之間，前面的人倒了，倒了一排，倒了兩排，都倒了，和朋友被夾在中間動不了，一點空隙都沒有，呼吸不暢，既沒有碰到牆，也沒有站到地上，完全是被人往上擠著的。

徐青透露，被壓倒的時候，原本和朋友挽著手，後來就被人群隔開，因為自己個子高，所以還能盡力伸著脖子呼吸，右邊個子矮約150公分的女生，親眼見她嚥氣，「5分鐘就窒息了，就在我旁邊，我眼睜睜看著，因為我脖子都動不了，右後邊的外國男生還吐血在我身上。」

▲她被壓到腿沒知覺。（圖／翻攝自新京報）

徐青說，「警察來了之後想從前面把壓在下面的人抱出去，但是抱不動，全部就堆在一起，我後面一個人接一個人，兩三百人壓在我身上那種感覺，我被壓得腿已經沒有知覺，就這樣持續了一個小時。」

當時只想著要活下去，徐青直言，在越來越擠的空間，差點閉上了眼睛，不是矯情，當你身邊接連死去3個人，你還跟他們身體貼身體，臉貼臉的時候，你就知道什麼是絕望了，「後來看新聞，我足足被困了一個小時，真不知道我是怎麼堅持下來的。」

▲當時現場有許多人被抬出進行CPR。（圖／達志／美聯社）

另一名也在現場的張立堂（化名）表示，一開始還能拍照，走著走著人群突然停了，一股力量差點使他跌倒，第六感告訴他危險了，立即往上面擠，並爬到柱子上，「我站在那裡，看不斷往前湧的人群，中間的部分特別擠，層層疊疊的，我從來沒見過這種場面。」

張立堂說，「我印象最深的是一家三口，父親眼神無助地抱著4、5歲的孩子，但一點兒沒鬆力氣，拚命地想把孩子遞出來，旁邊不知道是路人還是酒吧工作人員，趕緊把孩子接住了。」張立堂嘆氣，「如果當場有警察維護秩序就好了，因為人真的太多了，但是剛開始一個警察都沒有，出事以後，警察想進入也困難。」

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