瘀青血痕爬滿身！梨泰院倖存者「忘不掉滿街屍體」：活下來很抱歉

▲倖存者四肢與後背佈滿了紫色瘀青與血痕。（圖／翻攝自Bobae Dream）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院恐怖推擠踩踏已奪走156條人命，另有151人輕重傷。事隔3天後，社群平台Bobae Dream出現了一篇熱門文章，以「我是梨泰院倖存者」為題，描述了倖存者劫後餘生後的狀況。

據紐西斯通訊社報導，南韓一名倖存網友最近發布照片，秀出自己在梨泰院恐怖意外受的傷，只見他的雙腿、後背，甚至手臂，全都佈滿了大片紫色瘀青和血痕，大腿、腳踝也嚴重擦傷，可見他被擠壓和推擠當下承受了多大的外力。

這名應是成年男性的網友表示，「沒錯，當下的壓力就是那麼大。雖然我得救了，現在還活著，但我的心情很沉重，我受困時身旁死了很多人，我真的感到很抱歉」。

▲梨泰院29日爆發推擠踩踏意外時人潮十分擁擠。（圖／路透）

文章在網上曝光後立刻吸引了不少網友的注意。他們紛紛對倖存者的身心健康表示關注，「請趕快去醫院治療，並告訴我們你的情況」、「請一定要進行心理治療」。

此前《朝鮮日報》曾報導，不少倖存者在「萬聖節災難」後，都出現了程度不同的精神創傷。他們有的出現焦慮、恐慌、抑鬱、憤怒等創傷反應，也有人晚上睡不著，或為自己獨活感到內疚，「我閉眼就看見人群中蒼白的臉，太可怕了」、「我忘不掉人們躺在地板上的畫面」。

韓國創傷壓力協會呼籲，人們若發現自己精神受到壓力，那麼接受治療是必要的。醫學專家也建議，即使倖存者傷得不嚴重，之後也必須持續觀察或治療，因為他們可能受到了各種創傷，比如因擠壓造成的小骨折等。