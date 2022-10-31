雄檢查獲2賄選案　市議員樁腳請吃海鮮、里長送現金或茶葉

▲高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

距離年底縣市長大選不到一個月，選戰逐漸白熱化。高雄地檢署查緝賄選也不鬆手，最近連續查獲兩起賄選案件，一名陳姓樁腳動員里民前往某市議員競選總部成立大會，會後帶到東港吃海鮮大餐，被檢警盯上，將陳姓樁腳夫婦及女兒帶回偵訊，另外有一名里長候選人則涉嫌以每票1000元和茶葉禮盒買票，4人在檢方偵訊後以有串證之虞向法院聲請羈押，但法院都裁定無保請回。

高雄地檢署主任檢察官陳彥竹、檢察官鄭益雄日前接獲疑似餐會賄選情資，隨即指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局刑事警察大隊、林園分局偵辦，檢、警查出，某市議員的陳姓樁腳夫妻和女兒涉嫌動員里民免費搭乘遊覽車，到市議員參選人競選總部參加成立大會，活動結束後前往東港海鮮餐廳用餐，每桌餐費5000元，10人一桌，席開3桌。

檢、警將陳姓樁腳夫妻和女兒帶回偵訊後，3人坦承有找里民去參加成立大會，也有請吃飯，但否認賄選。

另一起則是某里長候選人涉嫌以每票1000元或贈送茶葉禮品的方式賄選，檢察官訊問時里長否認，但到了羈押庭改口承認有送現金，茶葉。

檢方在偵訊後，認為4人有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，但羈押庭法官則在訊問後，裁定4人都無保請回。