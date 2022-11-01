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汐止交流道驚悚走山！國3七堵段12年前曾山崩　無風無雨竟奪4命

記者張君豪、莊智勝／新北報導

受到颱風外圍環流、共伴效應影響，北部、東半部連日豪大雨，各地紛紛傳出零星災情。今(1日)國道1號南向10.1k處、汐止交流道發生邊坡坍方，大量土石傾瀉而下，路牌也遭壓到歪曲變形，幸未有人車遭埋。回顧過去國道崩塌事故，最令國人記憶猶新的就屬國道3號2010年發生的「425山崩事件」，當時傾瀉而下的土石堆約達10萬立方公尺，共造成4人死亡。

▲▼ 國1汐止交流道走山 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國道1號汐止交流道邊坡坍方 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

受到連日豪大雨影響，國道1號南向汐止交流道邊坡今上午出現「小規模走山」，邊坡的山體出現坍方，崩塌的土石沖到路面，將告示牌壓到歪曲變形，目前交流道完全封閉，國道路肩、外側1線道封閉，僅剩國道內側1線道可通車，雖然現場車流嚴重回堵，但幸運坍方當下未有人車經過，這起事故並未釀成人員傷亡。

2010年4月25日下午2時29分，國道3號基隆七堵段發生嚴重崩塌事故，當天無風也無雨，但3.1k處邊坡的「師公格山」卻突然發生大規模山崩，大量土石瞬間將國道主線淹沒，南北雙向6個車道全遭土石覆蓋，交通完全中斷，估算崩塌的土石堆約達10萬立方公尺。

當時警消獲報後立即前往現場搶救，但無奈崩塌的土石堆相當龐大，歷經139小時的搜救後，最終在土石堆下尋獲4具罹難者遺體；而425山崩事件，也是國道通車以來，除了1974年范迪颱風造成中山高基隆交流道山崩事件(36死)外，最嚴重的崩塌事故。

▲▼ 國1汐止交流道走山 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼ 國1汐止交流道走山 。（圖／記者張君豪翻攝）

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