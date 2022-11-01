剛上匝道！野生三寶「畫一個U」又下去了　驚天9秒嚇壞他

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前開車南下，在國一接近西螺交流道前，猛然撞見有三寶剛上匝道，結果發現開錯了，立刻迴轉逆向下去，嚇得他緊急煞車，連副駕也被嚇醒。

網友邱宇業向《ETtoday新聞雲》記者提到，當天他走國一南下，在西螺匝道前一個匝道，碰上這誇張的情況，「我有急煞，原本副駕在睡覺，直接嚇醒，我們一連串國罵，還好聲音沒有錄進去，然後兩個人都嚇歪了。」

他在「爆料公社公開版」PO出影片，直言「當下真的看到跑馬燈了！」從9秒畫面可見，該轎車剛從匝道開上來，立刻來個驚世迴轉，接著又原路折返開下匝道。

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網友們看完也喊扯，紛紛回應「餓了，他只是突然想回家拿雞腿」、「一生一次就夠了」、「可能他覺得國道太危險了」、「咦？我怎麼上來了！不行我要在下面」、「只是想進來一下下」、「尋獲野生特務」、「迴轉投胎去」、「雞腿可能掉在路上要回去撿」。

▲三寶逆向下匝道。（圖／邱宇業授權引用）

另外，根據《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第7款及第4項，機車違規行駛高速公路，或車輛於高速公路逆向行駛，處罰新台幣3000-6000元罰鍰。

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