國道二次事故頻奪命！上月連4起　高公局祭7字訣保命

▲國道二次事故。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國道二次事故奪命，上月國道連4起輕微擦撞車禍未採安全措施，導致後方車輛追撞釀二次事故奪命，高公局提醒，國道上發生事故，須留意「開」、「放」、「離」、「撥」、「拍」、「移」、「等」七字訣和SOP保命。

今年9月國道共發生6件A1類交通事故，有4件為車輛故障未採取安全措施、輕微碰撞未儘速移至安全處所，遭後方車輛追撞而導致傷亡之二次事故。其中今年9月17日凌晨0時許，國道1號南向319.2公里處，3輛小客車發生輕微追撞，3車駕駛均下車察看；後方另1輛小客車未注意車前狀態直接撞擊其中1名駕駛，再推撞車輛夾擊站立於車頭處(俗稱斷腿區)之另1名駕駛，造成1死3傷。

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另於10月24日凌晨0時許，國道3號北向60.6公里處，1輛小客車自撞外側路緣，駕駛未擺放故障標誌且下車走動、橫越車道，遭另1小客車閃避不及撞擊死亡。

高速公路局表示，行駛國道若車輛故障或發生事故，請務必牢記處理方式及流程，以預防二次事故，保障自身安全。車輛於國道故障或發生事故時，若無人傷亡且車輛尚能行駛，請遵循「開放離撥拍移等」步驟進行處理。

▲▼國道二次事故處理SOP七字訣。（圖／高公局）

七大步驟包括「開」：開啟危險警告燈；「放」：沿著路肩或護欄外，面向來車至車輛後方50～100公尺處擺放故障標誌；「離」：車內人員全部離開車輛，移動至安全處所，避免在車道上逗留。

「撥」：撥打110或利用高速公路1968App警政報案功能報案。若手機開啟定位功能，則App會自動判斷人員所在位置；「拍」：拍攝記錄事故現場，最好包含車輛碰撞點、車損部位、與地面標線之相對位置，供肇事責任鑑定使用；「移」：拍照記錄完後，儘速將車輛移至安全處所(路肩或避車彎)；「等」：等待員警抵達處理。

高公局表示，若有人傷亡或車輛無法行駛，仍應先開啟車輛危險警告燈，接著放置故障標誌，車內人員移動至安全處所再求援，並保持現場完整、等待員警抵達。

高公局提醒，在國道上採取任何動作之前，例如解開安全帶、擺放故障標誌或移動車輛時，均應先確認自身安全後再行動，切勿於車內或車道上逗留；同時籲請用路人做好行前車輛保養及檢查，減少故障風險，行駛國道更安心。