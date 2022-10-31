有礫石還種植不良可獲農用證明　林姿妙大罵檢方雙標：太超過了

▲▼宜蘭縣長林姿妙今開記者會，大罵起訴她貪污的檢方雙標、太超過了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

涉弊案的宜蘭縣長林姿妙，今（31）日出庭宜蘭地方法院準備庭之後隨即開記者會，抨擊宜蘭市公所近兩年核發農用證明的土地中，地上有礫石、農作物種植不良，與她被起訴圖利有關的羅東公正段1558地號土地對照，1558地號種植芭樂果樹、生長良好，1558地號土地農用證明有問題？「請問這樣的圖利在哪裡」、「檢方雙標、太超過了」。

宜蘭地檢署2022/08/23起訴宜蘭縣長林姿妙等15人，起訴4案中，其中一案與羅東公正段1558地號土地違法農地農用，做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分有關，林姿妙等人遭起訴涉貪污罪收受不正利益。林姿妙在今（31）日上午她涉弊案的宜蘭地院準備庭之後，隨即開記者會澄清她的清白。

林姿妙火力全開說，惡意栽贓抹黑「太過分了、太超過了」，類似1558地號土地案子，到了市公所處理，他們就可以有行政裁量，換成只要是跟她相關的官員，就是圖利 ？而1558的號從2017年種植芭樂果樹至今生長良好，從空照圖及現況，都可以看出，卻遭到檢方查辦，這難道不是對她的政治迫害嗎？她請大家來評評理。

記者會中，也貼出宜蘭市公所從2021年到今（2022）年針對民眾為了免課土地增值稅，公所所核發的農用證明，土地上都還有礫石，農作物生產不良，兩相對照下的落差非常大，她問，為什麼這些就都是合法的？不用課土地增值稅都沒有問題？

林姿妙痛批，一樣是申請核發農用證明以免徵土增稅，有人就能夠有行政裁量權，但跟她有關的案子，就算有種果樹且還長很好，卻還是被認定不符合農地農用，這樣合理嗎？