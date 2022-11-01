Uber、Uber Eats全新「訂閱制」更省了！　2大新服務、售價快看

▲Uber」、「Uber Eats」宣布推出全新跨平台訂閱制會員方案「Uber One」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

更省了！外送平台「Uber」、「Uber Eats」宣布推出全新跨平台訂閱制會員方案「Uber One」，僅提供月訂閱制、年訂閱制2種選擇，其中，最低每月只要100元就能享有限定優惠，並推出2大全新專屬服務，包括「外送訂單延遲送達補償禮遇」及「優先配對好評職業駕駛」，11月8日起則將全面停止舊有優饗、雙饗方案訂閱，業者也說明續訂等相關問題。

「Uber」、「Uber Eats」推出全新「Uber One會員方案」，跨平台提供月訂閱制120元、年訂閱制1200元共2大選擇，其中，相較於原先舊的雙饗月訂閱制方案每月可以省149元，至於其他專屬優惠平均每月則可省下470元，更加划算，且除了可享外送訂單滿額享無限次0元外送費、搭車95折優惠及會員獨享優惠外，更首度提供「外送訂單延遲送達補償禮遇」、「優先配對好評職業駕駛」共2大新服務。

▲會員可優先配對好評職業駕駛。

業者說明，「外送訂單延遲送達補償禮遇」部分，下單後可進入訂單查看最晚抵達時間，若送達時間延遲，即可獲得新台幣30元Uber Cash點數，可於下筆訂單使用；而「優先配對好評職業駕駛」主要針對會員提供整體平台前50%高分數駕駛接送服務，讓其搭車體驗經驗更好，但Uber駕駛平均有4.9評分，差異不大。

針對既有優饗、雙響會員部分，業者表示11月8日起將停止2方案銷售，優饗月訂閱制、雙饗月訂閱制會員於11月8日起將自動於下一個計費週期轉換為Uber One月訂閱制會員，若不想續訂則須在週期滿前48小時自行取消訂閱或聯繫客服取消，至於優響年訂閱制則最晚於2023年1月1日自動升級成Uber One年訂閱制會員，不想續訂或想提前更換成新方案，也可聯繫客服取消訂閱並依剩餘時間進行退費。

▲foodpanda也有「pandapro訂閱制」服務。

另，foodpanda也有「pandapro訂閱制」服務，一共祭出3種訂閱方案有199元月費制、650元半年制及1299元年費制，通通只要消費滿179元即可享有無限次免費外送及不定時專屬優惠。

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