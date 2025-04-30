三商炸雞「戰斧雞腿、炸雞桶」買1送1　明起限時3周優惠

▲三商炸雞感恩回饋季祭出2大夯品買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「三商炸雞」感恩回饋季來了，限時3周可享「2大夯品買1送1」，包括5塊炸雞、黃金戰斧雞腿都有，5月1日起正式開跑。

三商炸雞祭出最新「2大夯品買1送1」優惠，優惠品項包括「5塊義式炸雞」，凡於門市外帶5塊義式炸雞再送5塊，等於買1桶送1桶，10塊炸雞特價只要325元，且開放原味、辣味任選；還有「黃金戰斧雞腿」也可享買1送1優惠，特價130元就能吃到2隻大雞腿，5月1日起至5月21日限時3周開跑。

三商i美食卡會員加碼可享專屬優惠，5月1日至5月18日期間只須使用3點，即可在三商i美食卡APP內兌換領取限定優惠券，有「5塊義式炸雞買1送1」會員價319元、「黃金戰斧雞腿買1送1」會員價120元，優惠券使用期限至5月21日。

▲頂呱呱超值一斤雞限時5天回歸。

頂呱呱「超值一斤雞」超殺活動也將在5月1日重磅回歸，足足一台斤（600g）重的原味雞塊下殺219元，相較原價打出73折優惠，優惠只到5月5日，各門市每日限量、售完為止，提醒桃園機場、松山機場、花蓮車站、南港lalaport門市不適用此優惠。