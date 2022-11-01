每天限量百份！　速食店「1元玉米濃湯、1元QQ球」限時4周搶

▲必勝客10月打造全球首家「HOT燒站」新店型。（圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

衝了！人氣速食店品牌「必勝客」10月於台北車站補習街商圈開出全球首家「HOT燒站」，主打現點現烤5分鐘就能帶著走，滿足上班族、學生族外食需求，為慶祝新店開幕，即日起連4周加碼祭出「加1元多1件」優惠，只要購買指定套餐再加1元就能多吃1份巧克力QQ球、1碗奶油玉米濃湯，每日限量，不能放過。

▲1元玉米濃湯、1元QQ球限時4周搶吃。（圖／業者提供）

必勝客「Hot燒站」祭出「加1元多1件」超殺優惠，即日起至11月14日凡到店購買任一XL套餐或Hot燒套餐，再加1元直接多吃「1份巧克力QQ球」，每日限量100份，11月14日至11月28日期間則有「1元奶油玉米濃湯」等搶喝，同樣每日限量100份。

▲21PLUS、21風味館「香草烤雞」限時1個月79折吃。（圖／業者提供）

另，21PLUS、21風味館即日起至11月30日連1個月祭出「香草烤雞79折吃」優惠活動，其香草烤雞是使用21種香草調配再烘烤嚴選雞肉，外皮酥脆又有Q彈多汁肉質，肯定要趁有優惠時大嗑一頓，且除門市外，foodom、foodpanda、Uber Eats等3大美食外送平台也同享優惠，活動僅不適用21TOGO店型，趕緊揪同事、朋友一起吃。

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