重機妹穿背心「炸出碗公奶」　釣出本尊尷尬了！老司機瘋朝聖

▲男網友PO照釣出本尊。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨晚在臉書分享辣妹照，只見一位長髮正妹跨坐在重機上，她的雄偉雙峰將背心撐到極限。而霸氣測漏的一幕，狂吸大票老司機朝聖，同時也釣出本尊，嗆辣回應13字，讓他瞬間尷尬了。

網友在「爆廢公社」曬出辣照，直呼「妳的頭盔呢？」從畫面中可見，這位妹子不僅五官姣好，身材更是火辣，胸前渾圓幾乎撐爆灰色背心，牛仔短褲下也是一雙白皙美腿。

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許多網友看完，忍不住洗版留言「無罩駕駛」、「什麼頭都凸了」、「她自備兩個安全氣囊了」、「奶奶沒罩」、「有安全氣囊，不用頭盔了」、「兩個頭盔都藏在胸前啊」、「安全帽在胸口」、「安全帽戴錯地方啦」。

沒想到，這張照也釣出本尊，吐槽PO照者「盜圖還P釣人家出處，蠻好笑的。」事實上，這位正妹是JKF女郎艾妃，因為常在社群上分享騎重機跑山及火辣穿搭，而有「重機女神」的封號。

▲艾妃前凸後翹，身材超好。（圖／翻攝自IG／艾妃 小獅子）

另外，也有網友質疑，「通常那麼大，多少都有些向下看，這個還可以直視前方，嘎奶無誤！」對此，艾妃再度現身，回應反駁「通常生過小孩跟年紀大，才會往很下面走。」

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