高鐵遇「側乳妹」！衣開大洞秀碗公奶　老司機一看：套路太明顯

▲網友在高鐵巧遇妹子。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者鄭文晴／綜合報導

「看到這隻羊我還是刪game好了...」一名網友分享近日坐高鐵時，意外撞見身旁妹子側乳外露，驚呼實在讓人「下不了車」。不少網友看到照片嗨翻表示，「沒坐高鐵真的太可惜！」

該名網友於臉書社團「爆廢公社二館」發文，下方附上一張正妹搭高鐵的側面，只見她身穿白色小背心，衣服兩側大鏤空，直接秀出傲人的「側乳」，讓原po感嘆「看到這隻羊我還是刪game好了...這關我真的破不了...」、「破不了關下不了高鐵」。

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照片發上網後隨即引起網友熱議，紛紛直呼「 哇ㄨ~好看的」、「有波就先讚」、「這很容易坐過站」、「這個好想搭訕」、「以後坐車好了，不要開車了」、「沒坐高鐵太可惜了！」

不過也有老司機指出，「假到感覺不動如山，為什麼要花錢把自己弄得好像胸前長出兩顆瘤？」、「看起來好硬ㄚ」、「滿滿的塑膠味」、「她做的這家不行，一看就是假奶，不及格」、「好不容易弄大的當然要秀一波，越假的越愛露」、「這套路太明顯了，手法太粗糙，連帳號都假的。」

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