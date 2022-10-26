正宮開戰尪前任！綠茶女卻求「認孩當乾女兒」　網怒教1招反制

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻無奈表示，老公和前女友一直沒斷聯絡，當她主動找上對方，表示不希望他們再有交集時，女生竟說「想認孩子當乾女兒。」對此，網友們也看傻眼，直呼「好綠茶喔」、「重點是妳老公的態度吧」。

正宮在「靠北婚姻－社團討論區」發文提到，老公3、4年前的女朋友，分手後都一直有在聯繫，雖然最近頻率較少，仍讓她覺得困擾，「那女的很不識相，知道老公結婚了還硬要聯絡，所以我主動找到對方，請她不要再跟我老公聯絡，而先生那我也有表明很在意，表明別再有接觸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎料，女方一直強調，他們不可能了，只是很好的朋友，同時竟說「很想認她還沒出生的孩子當乾女兒。」這番話讓她錯愕不已，也不禁苦惱「我要怎麼拒絕，怕說的太難聽，她又開始故意頻繁找我老公。」

對此，網友們紛紛表示，「認乾女兒？乾脆收編當二房好了」、「這太扯吧？還聯絡就已經可以去吃大便了，還要認什麼」、「叫她有多遠滾多遠」、「接下來就認妳做大姐，然後準備搬去妳家住了」；但不少人則認為，老公的問題最大，「這問題出在妳老公，男人有家庭後，應該要懂得去避嫌」、「都分手跟妳結婚了還聯絡個屁，藕斷絲連最可恥，請您先生跟她斷乾淨吧」、「男方的問題，無法一心一意，就放了吧」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

有趣的是，還有熱心網友教戰，「如果先生白目拒絕不了，你可以制定當乾媽的條件，把綠茶當成分擔育兒的分母，讓她各大節日都要包紅包，每個月提供定量的奶粉、尿布，要看乾女兒要事先請示媽媽，等媽媽安排，為了提供乾女兒一個充滿愛的成長環境，讓她這乾媽從此只能跟媽媽聯繫」、「如果每個月給乾女兒費用非常OK」。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」 7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵



[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」 大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎 4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿

