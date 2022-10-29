菜市場驚現美豔人妻炒米粉！精緻打扮狂吸42萬粉　一天賣出200碗

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸東莞一名小吃攤女老闆近期爆紅，她每天都腳踩高跟鞋、化著精緻妝容在路邊炒米粉，巨大的反差令她在短影音平台上收穫大量粉絲，更被封為「東莞炒粉姐」。

▲唐欣炒米粉的樣子。（圖／翻攝自抖音）

據《極目新聞》報導，幾乎每天下午5時，都能在東莞大朗鎮水口新綜合菜市場看到這樣一幕，一名女攤主穿著時尚、化著精緻的妝容，頭髮盤在耳後，一隻手拿著鍋，一手揮著勺子，「咣當咣當」地炒米粉。

因優雅的打扮與路邊炒米飯形成巨大反差，34歲的唐欣在網路走紅。實際上，當地民眾都知道，自2018年到現在，唐欣一直在丈夫賈明的炒粉攤幫忙，自己同時兼顧開在附近的美甲店。2021年3月，丈夫因長期炒米粉手得了腱鞘炎，唐欣只能接過擔子。

▲唐欣每次炒米粉都打扮得十分精緻。（圖／翻攝自抖音）

如今唐欣在抖音上擁有超過42萬個粉絲，越來越多的網友光顧他們的米粉攤，原本準備的7、8個桌子已經不夠用，有時需招呼客人去隔壁攤等待。

賈明透露，從下午5時許擺攤至凌晨1時30分收攤，基本沒停下來過，大概有三分之二的顧客是網友，有時候一晚上要炒200多碗。

「每天就像打仗一樣」，唐欣表示，夫妻倆回到家時，基本是凌晨3時許，有時睡下已經是凌晨4、5時，短暫休息後又要起來備菜切菜，為新的一夜做準備。

不過，網上陸續出現了質疑的聲音，認為唐欣背後有團隊，還有人說她是營銷炒作。對此，兩夫妻表示，唐欣一直十分注重自己在外的形象。

唐欣說，注意儀表一方面是以前做過美髮、美甲，職業習慣使然，另一方面是受到母親對穿著的影響，其實，自己的衣服也就只有那幾件，關注的粉絲肯定都能發現，精緻妝容是種生活態度，而非炒作，「誰會為了炒作，每天辛苦炒粉7、8，上10個小時呢？」