孟晚舟歲末談華為2026戰略方向　鯤鵬＋鴻蒙及重構AI數據中心

▲華為輪值董事長孟晚舟。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

華為輪值董事長孟晚舟於2025年歲末之際，釋出對未來一年的戰略定調。孟晚舟在新年致辭中，罕見以「主戰場」概念勾勒2026年佈局，明確指出華為將把重心放在產業智慧化深化，並以鯤鵬昇騰、鴻蒙生態與AI資料中心重構，作為下一階段核心攻防方向，對外界傳達出華為面對智慧化浪潮「必須迎戰、沒有退路」的態度。

《第一財經》報導，12月30日上午，華為官方公眾號發布輪值董事長孟晚舟的2026年新年致辭《追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山》。孟晚舟在文中指出，人工智能正加速與行業知識深度融合，企業競爭已不再只是單點效率提升，而是圍繞核心業務展開的系統性重構，這場轉變將牽動組織架構、流程設計與企業文化的全面調整。

▲華為原生鴻蒙操作系統（Harmony OS）功能展示。（圖／翻攝華為）

在談及2026年的戰略重點時，孟晚舟點名多項關鍵方向，包括強化行業垂直作戰能力、構建開源開放的鯤鵬與昇騰生態、持續壯大鴻蒙生態，以及重構AI資料中心架構。她直言，從戰略方向走向最終勝利的道路「遍布暗礁與險阻」，但華為別無選擇，只能迎難而上。

孟晚舟回顧了華為2025年的多項實際進展，她提到，華為協助營運商推進5G-A網路建設，為約6000萬用戶提供高速連接；鴻蒙生態在夥伴支持下加速成熟，鴻蒙5.0以上終端設備數量已超過3600萬；在智慧汽車領域，乾崑智駕已累計搭載於140多萬輛乘用車，輔助駕駛里程接近70億公里。

▲華為。（圖／路透）

在算力與基礎軟體方面，孟晚舟指出，鯤鵬生態已吸引6800多家合作夥伴、380萬名開發者，openEuler系統累計裝機量超過1600萬套；昇騰則發展出3000多家合作夥伴、400萬名開發者，相關超節點已服務於互聯網、金融、電力與電信等行業。她並提及，華為在醫療、鋼鐵、能源等產業場景中持續探索AI落地，試圖創造可複製的行業應用價值。

對於未來一年的展望，孟晚舟將2026年定義為智慧化轉型的關鍵節點。她表示，華為將以行業智慧化為主軸，推動AI深入通信網路，從「連接」邁向「智聯」；同時持續以消費者體驗為核心，壯大鴻蒙終端與智慧汽車生態，並透過重構AI資料中心與液冷超快充等技術，提高能源與算力使用效率。

孟晚舟強調，過去的成功不會自動轉化為未來的保證，在高度不確定的智慧化航程中，真正能走到終點的，將是那些敢於自我檢討、持續應戰的企業與團隊。