悍妻持滾燙熱水淋丈夫！他裸下體奔出門求救　殺人未遂判刑定讞

▲女子以大量滾燙熱水燙傷前夫，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄蕭姓男子與尤姓女子結婚多年感情不睦，多次發生衝突。2022年間，2人爭吵後，尤女趁著蕭男坐在沙發上睡覺時，持滾燙熱水朝蕭男胸部、頭部淋下，蕭男驚醒，立即脫掉滾燙的褲子，裸下體衝出門求救，最後造成全身5成三度燒燙傷。尤女被依照「家暴殺人未遂罪」起訴，一二審法院將他判處有期徒刑5年8月，案件上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。

據了解，曾任鋼琴老師的尤女（65歲）與蕭男結婚多年，但2人感情不睦，經常發生肢體衝突，蕭男打不贏尤女，2021年9月遭毆打後，聲請法院核發家暴保護令獲准。2人2022年3月間協議離婚期間，2人雖然還住在一起，但又發生口角，蕭男轉頭到沙發上，半躺坐姿伸直雙腿、閉眼睡覺。

尤女氣不過，趁著蕭男睡覺時，拿起一大壺熱水，朝著蕭男的頭部、胸部淋下，蕭男吃痛驚醒，熱水又集中在褲襠處，他趕緊脫下褲子，衝出門找里長求救。蕭男遭送醫急救，造成體表面積百分之50至59之燒傷合併百分之40至49三度燒傷、肥厚性疤痕之傷害，治療三個月才出院。蕭男提告，尤女被檢方依照「家暴殺人未遂罪」起訴。

法院審理時，尤女否認犯罪，辯稱：「我當時在住家一樓之廚房切水果，聽到熱水瓶破裂倒下之聲音，過來就看到蕭男被熱水燙到。」但法院根據其他客觀證據，認定尤女犯案。考量她犯後一再飾詞圖卸，犯後態度不好，也未賠償蕭男損害，蕭男在法院審理時也表示無意原諒尤女。因此一二審法院均將尤女判處有期徒刑5年8月。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。